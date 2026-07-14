Nicușor Dan îi cântă în strună lui Grindeanu – al 3-lea om în stat, ca președinte al Camerei Deputaților: „PSD este în opoziție”

Președintele Nicușor Dan îi cântă în strună lui Sorin Grindeanu și nu vede că acesta este al 3-lea om în stat, în funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți”, a declarat șeful statului, marți la Paris, într-o conferință de presă desfășurată la Ambasada României.

„Avem o tradiție care spune că cine e la putere pierde, de aici vine blocajul”, a răspuns el întrebării jurnaliștilor referitoare la „rotativă” și la lupta pe cine să preia primul guvernarea.

El a explicat și de ce nu desemnează, totuși, un nou prim-ministru: „Există dialog informal pe care îl am cu partidele, există dialog pe care liderii partidelor îl au între ei, sunt pași timizi de reconciliere. Nu desemnez un prim-ministru pentru că nu există o persoană care să strângă o majoritate. Și atunci, nu are rost să facem un exercițiu gratuit”.

„Alegerile anticipate ar prelungi incertitudine, sondajele ne arată că am fi tot acolo, tot nu am avea majoritate. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate”, a mai spus șeful statului.

„Dacă vorbim de PNRR, avem un termen, 31 august, și sunt convins că o să ajungă la un consens pe asta”, s-a declarat încrezător Nicușor Dan.

De ce vrea Grindeanu să demisioneze Bolojan „chiar dacă e interimar”? Ca să preia Predoiu șefia Guvernului – tot interimar, că altfel nu are voturi în Parlament. Și apoi, stăpân pe banii publici, Predoiu să devină șef peste PNL și să fie din nou marioneta PSD – să se reia odată frăția!. Totul, cu ajutorul lui Nicușor…

Iar acum, asaltul la Bolojan se face cu șantajul la votul pentru legile PNRR – ultimii bani europeni din acest program.