Nicușor Dan îi cheamă din nou la consultări pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR, pentru desemnarea altui premier

Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la consultări, pentru desemnarea altui premier, pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR.

„Am rugat colegii, începând de ieri să-i sune pe lideri astfel încât să vadă care este un moment în care agenda fiecăruia îi permite să ne vedem cu toții în formatul pe care îl știți fosta coaliție și, foarte probabil, luni dimineața ne vom vedea în această formulă”, a declarat miercuri șeful statului, la finalul Summitului NATO de la Ankara.

El a mai spus că „voturile nu sunt la președinte, sunt la Parlament”, astfel că va desemna alt prim-ministru abia în momentul în care va fi sigur că acesta va obține majoritatea:

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine”.

Nicușor Dan a eșuat, până acum, atât cu desemnarea ca prim-ministru a consilierului său Eugen Tomac, lider al PMP (partid care a obținut sub 2% voturi la legerile parlamentare din decembrie 2025), cât și cu pucistul din PNL Adrian Veștea.

„În momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, avea nu garanţia, dar în urma discuţiilor pe care le avusese cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocraţi să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veştea, aveam la fel, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. (..) Nu mai sunt în situaţia în care să am o aşteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a argumentat Nicușor Dan

Întrebat dacă, în cazul în care partidele îi vor propune o majoritate şi vor spune că au nevoie şi de câteva voturi, două, trei de la AUR, le va accepta sau nu, Nicuşor Dan a răspuns: „Cred că e prima oară că aud întrebarea asta. Răspunsul este nu”.

El a mai spus că „şi varianta cu Eugen Tomac, şi varianta cu Adrian Veştea, pe discuţiile prospective şi nu asumate în vreun fel sau altul, a avut aşteptarea rezonabilă ca ele să treacă fără voturi de la AUR”.

În continuare, Guvernul Bolojan rămâne interimar, până la depunerea jurământului de încestitură a unui nou guvern votat de Parlament.

Însă nu există soluție aritmetică pentru formarea unui nou guvern: PSD poate face guvern doar cu AUR, împreună cu care a demis prin moțiune de cenzură Guvernul Bolojan, dar acum parlamentarii conduși de Sorin Grindeanu nu vor să se alieze cu cei ai lui George Simion.

De partea cealaltă, PNL și USR au votat în partid să nu mai facă alianță cu PSD, iar singurii care pot intra în coaliția de dreapta sunt cei de la UDMR și Grupul Minoităților.