Nicușor Dan îl critică pe Bolojan: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli; le vom corecta începând cu ianuarie 2027”

Președintele Nicușor Dan îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru unele dintre măsurile de austeritate pe care acesta din urmă și-a angajat răspunderea în Parlament pe un prim pachet (majorarea TV de la 19% la 21%) și urmează să facă același lucru cu Pachetul 2 de reforme.

„Pe anumite chestiuni pot să am anumite opinii. Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că altfel economic pentru toată lumea va fi mult mai dificil și bineînțeles că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025, patru luni cât a mai rămas din 2025, și 2026 care vor fi niște ani care vor fi dificili pentru români’”, a declarat șeful statului, duminică, la Chișinău.

El a adăugat: „Veste bună este că în iulie Fitch ne-a menținut ratingul BBB-, în august Standard & Poors ne-a menținut ratingul BBB- cu perspectivă negativă, dar a menținut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. Asta este vestea bună. O să urmează în septembrie Moody’s. Sper să rămânem, de asemenea, la BBB-. Asta este o notă bună pentru Guvern”.

Întrebat despre riscul căderii Guvernului Bolojan, Nicușor Dan a spus: ‘„n momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă și atunci responsabilitatea tuturor e ca acest guvern să țină cât mai mult”.