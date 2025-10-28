Nicușor Dan îl faultează din nou pe Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Nu e rău că Grindeanu se întâlnește separat cu șefii din justiție”

Președintele Nicușor Dan îl faultează încă o dată pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților, după ce s-a dus peste el la Guvern să-i ceară o tranziție mai mare, de 15 ani în loc de 10 ani, pentru creșterea la 65 de ani a vârstei de pensionare a celor care au legea în mână.

„Din nou, eu am spus 15 ani. În sensul că, pentru fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, pe legea actuală, dacă mai ai șapte ani, să faci 14. Guvernul Bolojan zice că pentru fiecare an să faci un an și jumătate. Din nou, nu este o diferență așa de mare”, a declarat el într-un interviu pentru Cotidianul.

Întrebat de ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, organizează întâlniri separate cu șefii din justiție, președintele Nicușor Dan a apus: „Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul”.

În legătură cu faptul că magistrații sunt singura categorie cu care se negociază nivelul pensiei, Nicușor Dan a replicat: „Dacă, de exemplu se vorbește de salariul minim, veți avea o întâlnire între guvern și Consiliul Economic și Social, care e prevăzut în lege, întâlnirile chiar au loc”.

La remarca jurnalistului că salariul minim se referă la toți angajații din societate, nu doar la o categorie specială cum sunt magistrații, președintele a afirmat că „magistrații, totuși, spre deosebire de alte categorii profesionale, reprezintă, ei împreună, o putere a statului; și atunci e logic ca, în chestiunile care țin de reglementarea acestei puteri a statului, ei să aibă un aviz”.

„Poate să vină Ministerul de Interne și să spună, uitați, dacă noi creștem brusc vârsta de pensionare, vor pleca 3000 de oameni, din care 70% din structurile de conducere, și o să avem o problemă de siguranță națională. Toate discuțiile astea sunt legitime”, a argumentat șeful statului.

„Deci nu vedeți o încercare de a-i acapara sau de a tăia din puterile premierului Ilie Bolojan? De a-i submina autoritatea politică?”, a întrebat jurnalistul.

„Evident. Adică să nu ne prefacem că nu vedem că este o luptă de comunicare publică pe multe din subiectele. Și bineînțeles că eu aș prefera ca aceste chestiuni să se tranșeze prin negocieri și prin discuții în interiorul coaliției. Și coaliția împreună să aibă aceste discuții cu categorii profesionale”, a răspuns Nicușor Dan.

Întrebat dacă vede o competiție între Bolojan și Grindeanu în acest moment, președintele a spus:

„Văd o poziționare pe comunicare politică pe multe subiecte diferite între PNL și PSD”.

Chestionat dacă, în cazul în care va obține al doilea mandat de președinte, îl va mai desemna o dată ca premier pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a spus: „Ilie Bolojan conduce PNL-ul și în masura în care, în alegeri viitoare, să fim în situația asta, desigur”.

„Nu văd de ce nu l-aș nominaliza pe Sorin Grindeanu premier”

În privința rotativei guvernamentale, șeful statului a afirmat că îl va desemna premier pe Grindeanu în 2027:

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate”.

Când jurnalistul i-a amintit că a protestat în Piața Victoriei față de premierul de atunci, Sorin Grindeanu, pentru Ordonanța 13, Nicușor Dan a replicat:

„Îmi amintesc foarte bine, dar așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”.

„Care este alternativa la această stabilitate?”

La remarca jurnalistului „Deci pentru această stabilitate sunteți pregătiți să-l desemnați premier în 2027 pe Sorin Grindeanu?”, șeful statului a spus:

„Da. Întrebarea mea – pentru oamenii care au dreptul să gândească altfel. Întrebarea mea este care este alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Pentru că, dacă ne uităm, o să vedem că nu avem. De asta e foarte frumos când, democratic și cu valoare intelectuală, totul e foarte frumos când emiți opinii în spațiu public, dar în momentul în care te uiți la o realitate și o majoritate pentru o decizie, atunci trebuie să asumi asta”.