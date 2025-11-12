Nicușor Dan îl pune față în față pe Bolojan cu Grindeanu și Savonea într-un ultim efort de a-l convinge să modifice legea de tăiere a pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan face un ultim efort de a-l convinge pe Ilie Bolojan să modifice legea de reducere a vârstei de pensionare și de tăiere a pensiilor magistraților, pe care premierul și-a angajat răspunderea în Parlament, dar a picat la CCR din cauză că nu a așteptat avizul consultativ al CSM.

Astfel, șeful statului i-a chemat la Cotroceni, miercuri la ora 16.00, pe Ilie Bolojan, pe care îl va pune față în față cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cu șefa Instanței supreme, Lia Savonea, și cu șefa CSM, Elena Costache.

Grindeanu a încercat și el să-l convingă pe Bolojan să renunțe la proiectul de lege, înființând un „grup de lucru” la Parlament.

Însă prim-ministrul vrea să reia procedura de angajare a răspunderii pe același proiect de lege, pentru care va aștepta 30 de zile avizul CSM.

Astfel că, miercuri, președintele Nicușor Dan se întâlnește din nou cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni, potrivit agendei șefului statului.

El a avut și marți o discuție pe această temă, cu reprezentanții ambelor părți. „Vestea bună este că discuția de ieri a avut doar o oră și jumătate, când eu mă așteptat să aibă două ore și jumătate, e semn că au început să se obișnuiască”, a declarat miercuri la prânz Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Luni, el afirmase: „Problema principală este că avem o chestiune administrativă serioas. Printr-o decizie politică de acum mulți ani, pensiile au ajuns mai mari decât salariile, iar acum sunt egale cu acestea, ceea ce este absolut nefiresc. Există un acord în societate că această problemă trebuie corectată. Nimeni nu contestă acest lucru. Problema colaterală este că subiectul a devenit o temă de campanie politică, iar magistrații, din cauza acestei campanii, au devenit un fel de «vinovați de serviciu», ceea ce nu este normal”, a spus acum Nicușor Dan.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, președintele a transmis că „trebuie fim optimiști” în această privință.