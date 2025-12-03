Nicuşor Dan intervine în criza apei din Prahova: „Este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile. Luptele politice şi declaraţiile cu miză electorală nu ajută la nimic”

Președintele Nicuşor Dan intervine în scandalul lipsei de apă din Prahova și Dâmbovița, care afectează peste 100.000 de oameni din 15 localități.

Șeful statului spune că rezultatele controlului de la Paltinu vor stabili „cine a greşit”, dar atrage atenția că „este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile”.

Nicușor Dan face referire și la faptul că totul se întâmplă cu câteva zile înainte de alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, arătând că „luptele politice şi declaraţiile cu miză electorală nu ajută la nimic”.

Iată mesajul său transmis pe Facebook:

„Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. În elaborarea documentațiilor tehnice este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile, astfel încât informațiile relevante să fie la dispoziția factorilor de decizie. În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții. Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic.

Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească. Însă dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență.