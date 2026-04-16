Nicușor Dan, întrebat de ce nu îl mai susține pe Bolojan premier: „Eu sunt un mediator în această ecuație politică foarte complicată”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat la Europa FM de ce nu îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, că rolul lui este unul „de mediator în această ecuație politică foarte complicată”.

Șeful statului a admis că este posibil ca România să ajungă să aibă un guvern minoritar, însă problema esențială rămâne dacă un astfel de executiv ar beneficia sau nu de susținere în Parlament.

„Toate variantele sunt în momentul acesta pe masă și, în prezent, observ dorința celor patru partide și a minorităților de a participa la guvernare. E posibil să avem un guvern minoritar. Întrebarea este, un guvern minoritar, la un moment dat, va avea nevoie de o susținere în Parlament, da? Întrebarea este: o va avea sau nu o va avea? Și aici, din nou, intrăm în zona de scenarii”, a spus Nicușor Dan, la Europa FM.

Întrebat dacă i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze, șeful statului a spus: „Premierul Ilie Bolojan a declarat public că nu intenționează să demisioneze. Domnul Bolojan e un om serios și, de obicei, ce spune, face”.

Întrebat despre momentul când a aflat despre planul PSD, Nicușor Dan a răspuns: „Nu mai țin minte, dar discuții, nemulțumiri reciproce între partidele astea, între PSD și PNL, și alte nemulțumiri, de multe luni de zile aud”.

Chestionat dacă l-a încurajat pe liderul PSD Sorin Grindeanu să ceară un referendum intern, președintele a spus: „Nu este treaba mea să fac asta, eu sunt, în această ecuație politică foarte complicată, un mediator, nu dau sfaturi niciunuia dintre partide”.

El a insistat că își va păstra rolul de mediator, dar „evident că mă uit la toate scenariile în săptămânile viitoare (…) și, când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a spus că nu va accepta să numească un premier PSD într-un guvern PSD-AUR:

„Aici (…) pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD – AUR și asta eu nu voi face niciodat”.