Nicușor Dan l-a chemat și pe Kelemen Hunor la o discuție informală, înainte de consultările oficiale pentru noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a avut și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, a o discuție informală, joi,după ce l-a chemat cu o zi înainte la Cotroceni pe cel al USR, Dominic Fritz, înainte de consultările pentru noul Guvern, care vor avea loc săptămâna viitoare.

Kelemen Hunor a intrat la consultări informale cu președintele Nicușor Dan în jurul orei 9.30 și a stat la Palatul cotroceni circa 40 de minute. El declarase în urmă cu o zi că își dorește refacerea coaliției – dar, evident, fără Bolojan premier.

Urmează să ajungă la Nicușor Dan, tot joi, Sorin Grindeanu și, separat, Ilie Bolojan, premier interimar după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR votată, marți, de 281 de parlamentari.

PSD încă mai speră să „spargă” PNL iar Bolojan să fie înlăturat de la șefia liberalilor. Aceasta, în ciuda deciziei votate cu o largă majoritate de conducerea PNL privind intrarea în opoziție.