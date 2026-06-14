Nicușor Dan l-a retras pe Tomac și a desemnat un premier din rândul baronilor locali: liberalul Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu. Reușește PSD să rupă PNL?

UPDATE: Ilie Bolojan, aflat în vizită în Republica Moldova, a transmis că președintele Nicușor Dan încearcă să rupă PNL.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”.

Președintele Nicușor Dan l-a retras pe Eugen Tomac din încercarea de a forma un guvern, refuzat de PNL, USR și UDMR, și a desemnat duminică dimineață laora 9:00 un premier din rândul baronilor locali: liberalul Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu, șef peste banii publici livrați cu atâta generozitate primarilor.

Pare o ultimă încercare a PSD de a rupe PNL cu mâna șefului statului. Nicușor Dan refuză în continuare să îl desemneze prim-ministru pe Sorin Grindeanu, artizanul ruperii coaliției și dărâmării Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă și votată de PSD împreună cu AUR.

Nicușor Dan nu a mai chemat la consultări partidele, după retragerea lui Tomac, așa cum prevede Constituția.

Anunțul desemnării lui Veștea drept candidat la funcția de prim-ministru vine în momentul în care Ilie Bolojan se află în vizită în Repubica Moldova.

Membru al PNL din 1994, Adrian Veștea a ocupat diverse funcții de conducere în partid și a fost președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), reprezentând interesele administrațiilor județene din toată țara.

Declarații Nicușor Dan:

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez pe domnul Adrian Veștea ca prim-ministru.

Domnul Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes.

E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, a dezvoltata aeroportul din Brașov, o persoană categoric prooccidentală, o persoană de dialog. A lucrat mult timp cu bugete și are responsablitatea de a lucra de bugete

Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în ultima consultării cu partidele politice. În acest moment este însă clar că o soluție politică este cea care este potrivită.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern”.

Declarații Adrian Vește:

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică.

Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut.

Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului.

Siguranța și bunăstarea românilor este prioritatea mea.

Sunt deschis să vorbesc cu formațiunile politice pro-occidentale din Parlamentul României”.

Declarații Eugen Tomac:

„Am plecat acum 10 zile la drum cu încrederea că pot obține sprijinul politic necesar. Nu am văzut această atitudine din partea tuturor partidelor.

Le mulțumesc tuturor celor au acceptat să facă parte din lista de minisștri pe care am propus-o. Vă mulțumesc și îi urez mult succes premierului desemnat”.