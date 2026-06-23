Nicușor Dan merge pe varianta lui Bolojan privind un acord între partide pentru guvern politic minoritar

Președintele Nicușor Dan a decis marți, în urma consultărilor de la Cotroceni, să meargă pe varianta premierului demis și rămas interimar, Ilie Bolojan (PNL),privind un acord între partidele pro-occidentale pentru învestirea unui guvern politic minoritar.

Nicușor Dan a acceptat această propunere după două ratări, desemnând ca premier, prima dată, pe consilierul său, Eugen Tomac, care își formase un guvern cu oameni impuși de PSD, și a doua oară pe baronul local liberal Adrian Veștea, peste „capul” PNL, care însă avea în componență „pe față” PSD, și a picat la votul din Parlament.

Acum, după ce a încercat împreună cu PSD să spargă și AUR, nu numai PNL, dar nu le-a ieșit, Nicușor Dan bagă viteză în stil propriu pentru formarea noului guvern, cerând „ritm accelerat”, în loc de „termen rezonabil”.

Iată mesajul transmis de șeful statului:

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”.