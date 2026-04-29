Nicușor Dan merge pe varianta lui Grindeanu: „Nu există nicio declarație a PSD care să indice intenția de a forma un guvern cu AUR; dimpotrivă”

Aflat în Croația la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, președintele Nicușor Dan a insistat miercuri că nu va desemna un premier din partea PSD-AUR.

„Chiar Constituția vorbește de direcția pro-occidentală a României. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale”, a spus el.

Pe de altă parte, „nu există nicio declarație din partea PSD care să indice o intenție de a forma un guvern împreună cu AUR, ci „dimpotrivă”, a spus șeful statului.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a aruncat în aer guvernul din care a făcut parte, cerându-i demisia premierului Ilie Bolojan exact înainte de aplicarea reformelor probate de coaliție – în special cea a administrației locale și centrale – susține că va face coaliție tot cu PNL, dar cu alt premier desemnat de liberali.

Pe de altă parte, au apărut voci din PNL care cer conducerii partidului același lucru. Dar, pentru alt premier PNL, ar trebui ca acesta să fie și șef al partidului. Deci, debarcarea lui Bolojan, care este urât în PNL de baronii locali, în special.

În acest context, Nicușor Dan a fost întrebat acum dacă va desemna un alt premier din PNL, în cazul în care Ilie Bolojan va fi demis marți, 5 mai, când noua majoritate parlamentară PSD-AUR votează moțiunea de cenzură. Iată răspunsul:

„Deocamdată avem o moțiune, se citeste azi, este semnată de un număr important de parlamentari… Nu vreau să intru foarte mult în scenarii, ce vreau să spun este că dacă vom fi acolo, evident că necesitarea este să acționăm repede, să stabilizăm. Și eu voi avea o poziție constructivă”.

Mai pe românește, Nicușor Dan îi instigă pe liberali să-l dea jos pe Bolojan de la șefia partidului și să aleagă pe cineva care era în cărți încă de la început să ajungă premier: Cătălin Predoiu – premier interimar în primăvara lui 2025, după demisia lui Ciolacu.

Predoiu a fost preferat încă de la început, dar nu s-a putut în iunie 2025; era prea devreme pentru ca românii să uite că a fost „la butoanele” Justiției iar apoi tras în umbră la MAI…