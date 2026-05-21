Nicușor Dan nu este de acord ca ONG-urile să fie obligate să publice numele donatorilor: „Ar afecta societatea civilă, în ansamblul ei”; proiectul AUR, votat de PSD în Senat, a ajuns la Cameră

Președintele Nicușor Dan nu este de acord cu proiectul AUR, votat de PSD în Senat, potrivit căruia ca ONG-urile să fie obligate să publice numele donatorilor.

Inițiativa legislativă a parlamentarilor lui George Simion a ajuns la Camera Deputaților – for decizional, condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu -, iar șeful statuluicere o dezbatere la care să participe și ONG-uri reprezentative.

„Obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei”, a transmis, joi, Nicușor Dan.

Precizăm că, spre deosebire de persoanele fizice sau juridice care fac donații pentru ONG-uri, politicienii și demnitarii nu își publică declarațiile de avere, deși sunt plătiți regește din bani publici.

Când Curtea Constituțională a decis secretizarea declarațiilor de avere, Nicușor Dan – care abia fusese ales ppreședinte – s-a declarat „surprins” și a spus: „Parlamentul să modifice legea astfel încât cetăţenii să aibă acces”.

Între timp, șeful statului a „uitat” să le ceară politicienilor aflați la putere să modifice legea.

Acum, Nicușor Dan intervine în scandalul proiectului AUR, votat de PSD la Senat.

Iată mesajul transmis joi:

„O poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea ONG-urilor:

Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”.