Nicușor Dan nu vede frâna PSD la Legea integrității – jalon în PNRR: „E mult scandal inutil în politică, dar există consens pe lucrurile mari”

După o lungă perioadă de tăcere, președintele Nicușor Dan a ieșit public, vineri, imediat ce România a scăpat de retrogradarea la „junk” (nerecomandat pentru investiții) din partea Agenției de rating Fitck.

Șeful statului a vorbit despre „consens politic”, deși nu a făcut nimic pentru ca PSD să nu depună împreună cu AUR moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan. Iar de atunci, scandalurile se țin șanț. ce

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a spus Nicușor Dan.

El s-a făcut că nu vede blocajul PSD la Legea integrității – jalon în PNRR.

„E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă”, aspus Nicușor Dan.

În urmă cu două zile, PSD a depus un amendament neconstituțional la Legea ANI – jalon în PNRR care, dacă nu va fi îndeplinit, va face ca România să piardă 770 de milioane de euro – fonduri nerambursabile.

Amendamentul prevedea aplicarea retroactivă a pierderii funcției în cazul celor declarați în conflict de interese ți îl viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz (USR).

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus despre amendamnetul neconstituțional (prevederile din Codul civil nu se aplică retroactiv): „Așa e corect și constituțional cum spunem noi!”.

PNL, USR și AUR s-au abținut de la vot, joi, astfel că legea nu a trecut de Senat – for decizional -, motiv pentru ca PSD să acuze apoi o alianță între cele trei partide.

PNL a depus, vineri, un alt prict de lege, similar, dar PSD a anunțat că va reveni cu același amendament neconstituțional.