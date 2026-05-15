Nicușor Dan: „Primul lucru pe care o să-l întreb la consultările cu partidele este care va fi majoritatea”

Președintele Nicușor Dan s-a hotărât întru-un final, după două săptămâni de consultări „informale” cu liderii partidelor din coaliția ruptă de PSD, să facă și consultări oficiale pentru formarea unui nou guvern.

El a precizat, însă că nu va ieși public prea curând cu o decizie: „O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri, de asemenea, discuții cu ceilalți oameni din Parlament, care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață”.

„Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări – primul lucru pe care o să-l întreb este care va fi majoritatea. Deci, fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat. Pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni: care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția. (…) Este responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și față de această responsabilitate trebuie ca fiecare să exprime. Așa, răspunsuri de tip «Îmi doresc să”… Trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă o să-l renominalizeze pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru al României ar reprezenta un experiment, președintele Nicușor Dan răspuns: „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză”.

Despre faptul că nu i-a mulțumit public premierului Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură depusă și votatăde PSD și AUR, președintele a spus: „Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui este încă în funcție”, a declarat șeful statului.

Solicitat să spună dacă au existat reforme concrete blocate de PSD, el a spus: „Nu o să vă răspund cu da sau nu la această întrebare, pentru că ar însemna să mă implic în tensiunile care există deja”.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă l-ar desemna pe Sorin Grindeanu în funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară. Iată răspunsul: „Este o ipoteză. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă, majoritate parlamentară”.