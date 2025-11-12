Nicușor Dan: Războiul hibrid și corupția, introduse în Strategia Naţională de Apărare 2026–2030

În timp ce Instanța supremă (ÎCCJ) eliberează pe bandă rulantă și închide dosarele marilor corupți, președintele Nicușor Dan a introdus în Strategia Naţională de Apărare pentru perioada 2026–2030 două mari teme: războiul hibrid și corupția.

„Acest document va fi în dezbatere publică. Pe 24 noiembrie va fi ședință a CSAT în care proiectul să fie avizat, 26 noiembrie voi prezenta strategia în plenul Parlamentului. Ea va fi urmată de un plan de implementare, care nu va avea caracter public, dar care va cuprinde atribuțiile instituțiilor și termenele de realizare”, a declarat șeful statului, miercuri, într-o conferință de presă.

Riscurilor generate de digitalizare și rețelele sociale pot amplifica fenomenul de dezinformare, a spus șeful statului: „Fenomenul global de digitalizare și interacțiunea cu rețelele sociale dau liber unor acțiuni de privatizare a spațiului informațional.”

Nicușor Dan a insistat asupra vulnerabilităților interne ale statului, în special asupra slăbiciunilor din administrația publică:

„Administrația publică are câteva probleme. Cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprinderi ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Fiecare îşi vede de micuţa sa politică sectorială şi din cauza asta nu avem o viziune integrată. Tot din cauza asta nu avem nicio apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă, care face ca administraţia din România, cumva, să băltească într-o rutină din care nu ştie să iasă”.

Șeful statului a vorbit și despre corupție ca vulnerabilitate majoră, care afectează încrederea cetățenilor în stat: O altă vulnerabilitate, şi am insistat ca ea să fie clar delimitată în Strategia Naţională de Apărare, este corupţia, care pe de o parte slăbeşte coeziunea socială – e greu să vrei să te identifici, să aperi un stat corupt -, pe de altă parte, are consecinţele sale în economie şi în prosperitatea oamenilor şi inclusiv în calitatea administraţiei.