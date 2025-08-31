Nicușor Dan refuză să spună dacă i-a propus pe Zbârcea la șefia SRI și pe Lazurcă la cea a SIE: „Când va exista o înţelegere între mine şi majoritatea din Parlament o să aveţi veşti”

Președintele Nicușor Dan a refuzat să spună dacă i-a propus pe avocatul Gabriel Zbârcea la șefia SRI și pe Marius Lazurcă la cea a SIE, dar a lăsat să se înțeleagă că nici PNL, nici PSD nu au fost de acord cu aceste numiri.

„Pentru toată discuţia relativă referitoare la şefii serviciilor, în momentul în care va exista o înţelegere între mine şi reprezentanţii majorităţii din Parlament, o să aveţi veşti. Cred că stabilitatea este importantă în România în momentul acesta şi nu suntem într-o situaţie în care să ne permitem să facem jocuri. Preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota şi până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan duminică, la Chișinău.

După vizita intempestivă făcută marți la Guvern, timp de o jumătate de oră, de președintele Nicușor Dan, a apărut pe surse informația că acesta le-a transmis aceste două propuneri liderilor PSD, Sorin Grindeanu, și PNL, premierul Ilie Bolojan, înaite de ședința coaliției.

Firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari, și a reprezentat compania de stat rusă Gazprom în România.