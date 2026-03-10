Nicușor Dan s-a sucit și a convocat CSAT pe tema războiului din Orientul Mijlociu

Președintele Nicușor Dan s-a sucit și a convocat pentru miercuri ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe tema războiului din Orientul Mijlociu, deși în urmă cu doar 5 zile declara contrariul.

„Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, preciza șeful statului, pe 5 martie.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința CSAT se va desfășura de la ora 09:30.

Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la: situația din Orientul Mijlociu, implicații pentru România; evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România; analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025, pe tema Strategiei Naționale de Apărare.