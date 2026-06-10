Nicușor Dan, scos din sărite de PNL și USR că nu îl votează premier pe Tomac, trece la amenințări

Președintele Nicușor Dan a fost scos din sărite de PNL și USR, care au anunțat că refuză să îl voteze pe prim-ministrul pe care el l-a desemnat, Eugen Tomac.

Miercuri seară, șeful statului a trecut la amenințări, declarând nervos că „până în 2028 (când vor fi alegerile parlamentare la termen – n.r.), se vor întâmpla lucruri, multe lucruri”.

În ton cu PSD, care reclamă că premierul Ilie Bolojan (PNL), pe care l-a demis printr-o moțiune de cenzură depusă și votată cu AUR, Nicușor Dan l-a acuzat și el voalat pe acesta, că se gândește la alegeri- care arată că este locomotiva liberalilor, având în sondaje dublu cât are partidul.

„De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare – în cazul de față alegerile din 2028 (…). Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii, că am dat satisfacție lui x față de y sau că n-am dat satisfacție lui x față de y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: unu – să păstrez direcția prooccidentală a României și doi – să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus de ce a desemnat un prim-ministru din afara partidelor:

„Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă”.

PNL și USR îi cer lui Nicușor Dan să constate că există o majoritate parlamentară, PSD-AUR, care a demis Guvernul Bolojan, și să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu.