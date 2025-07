Nicușor Dan se disculpă în privința majorării TVA de către Bolojan: „Angajamentul Guvernului, în momentul în care a fost învestit, a fost că TVA nu va crește”

Președintele Nicușor Dan s-a disculpat, luni, în privința majorării TVA de către premierul Ilie Bolojan în ciuda faptului că el a dat în scris, în campania electorală pentru prezidențiale, că acest lucru nu se va face în mandatul său de șef al statului.

Din 7 iulie, când Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pe legea privind majorarea TVA și a altor taxe pentru toți românii, Nicușor Dan a tăcut pe acest subiect. Acum, intuind că jurnaliștii îl prind la ceremonia de numire în funcție a noilor judecător ai Curții constituționale (CCR), el a decis să vorbească despre acest subiect.

„Angajamentul Guvernului, în momentul în care a fost învestit, a fost că TVA nu va crește”, a invocat Nicușor Dan, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

Iată întreaga declarație:

„Vreau să transmit românilor că e o chestiune provizorie, România are potențial economic, dacă nu facem greșeli la finalul lui 2026 vom intra în OCDE. România va fi interesantă pentru investitori străini. Economia are potențial de dezvoltare după ce trecem peste această perioadă scurtă de redresare. Vreau să asigur investitorii și piețele financiare că suntem oameni serioși.

Când va veni rectificarea bugetară, administrația prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv.

De ce nu s-a început că măsuri de corecție a privilegiilor? Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare.

Pe chestiunea TVA, angajamentul guvernului în momentul în care a fost învestit a fost că TVA nu va crește. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA era nevoie de un set de măsuri cu Comisia, cu agențiile de rating și această măsură putea să nu fie luată.

O chestiune importantă, pentru că vom vorbi în setul doi de măsuri de pensiile speciale ale magistraților. A fost o greșeală uriașă a politicului când pensia a ajuns să fie mai mare ca salariul. Stimulezi oamenii să iasă din sistem. A două greșeală a clasei politice au fost mesaje heirupiste care au făcut ca din zona de magistrați foarte mulți să iasă la pensie. În felul ăsta, prin pierderea unor profesioniști calitatea actului de justiție a scăzut

Mesajul foarte ferm: în Legea magistraților există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu. Această prevedere tranzitorie va rămâne în modificarea Legii magistraților. Toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se precipite să iasă din sistem

În ce privește politica externă:

18 iulie, vinerea aceasta vom face o vizită oficială în Germania unde voi avea întâlniri cu președintele, cancelarul și oameni de afaceri;

25-26 iulie vizită oficială în Austria, unde mă voi întâlni cu președintele și cancelarul;

29 iulie – momentul în care România trebuie să transmită Comisiei schița de proiecte pe care dorește să le finanțeze din Programul de înarmare SAFE al Europei.

Este foarte important ca dimensiunea economică din relațiile externe să fie dezvoltată. Componenta economică din relațiile externe este extrem extrem de slabă.

Pentru că a fost o discuție despre cheltuielile din campanie și precampanie, am venit cu o situație:

În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donații de 1,75 milioane lei și cheltuieli de 1,6 mil lei. Diferența 145.000 lei. Dintre donatori, Măriuca și Florin Talpeș – 660.000 lei, Bogdan Micu 250.000 lei, 3179 donații online. Suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei. Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală și am rambursat aceste împrumuturi.

În precampania prezidențială donații de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferență de 2,5 milioane lei. Donații online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei. Cinci persoane au donat sume mai mari: Măriuca și Florin Talpeș 810.00o lei, Dan Ostahie – 810.000 lei, Aurel Iancu 500.000 lei, Ana Maria Mihai – 250.000 lei. În campanie cheltuieli în turul 1 – 20,5 milioane lei, pentru care am solicitat rambursare. M-am împrumutat 20,5 mil lei de la 111 persoane. Cheltuieli totale turul doi 40,5 mil lei pentru care m-am împrumutat 30 mil lei. Declarația de avere o să o punem pe site-ul președinției.

Întrebări și răspunsuri:

Ați discutat în ședința CSAT de cazul Ceban? De ce a primit doar 5 ani de interdicție și nu 10?

Nicușor Dan: Nu s-a discutat. Există și alte mecanisme prin care statul român reacționează când observă o amenințare la adresa securității sale. Unul dintre aceste mecanisme a fost accesat în cazul dl Ceban. A fost o chestiune de securitate națională în privința domniei sale.

E o evaluare care a fost făcută pe chestiuni de securitate

Când va scădea evaziunea fiscală? Din ce veți reduce cheltuielile?

Nicușor Dan: Dacă vă uitați la graficul veniturilor la buget, în 2024 am avut o creștere de 60 – 70 mld lei, deci niște progrese s-au făcut dar în continuare la TVA sunt niște mecanisme care fac să pierdem foarte mulți bani

Din deplasări externe, servicii…

Nu este prea mare suma alocată partidelor?

Nicușor Dan: Eu cred că e bine ca statul să finanțeze campaniile electorale, putem discuta de sume, de limita de 3%, dar fără o astfel de prevedere eu nu aș fi avut niciodată 60 de milioane de lei. E un lucru bun pentru ca partidele și competitorii să meargă la fel de fel de oameni pentru a cere bani. La subvențiile anuale pentru partide, aici sunt de acord că trebuie să avem o reducere.

Uitându-ne la cum a fost politica înainte de această lege, eu cred că această lege este corect. Erau sacoșe cu bani care veneau la partide. Presiunea pe conducerile centrale ale partidelor era mai mare, pentru că banii veneau din teritoriu. Legea finanțării partidelor a avut două avantaje: a scos mulți din banii negri și a întărit puterea centrală.; Negativ a fost că mulți dintre acești bani s-au dus pentru a cumpărat trusturi de presă care nu au mai fost obiective și aici trebuie să reflectăm un pic

Ați spus că Justiția și lupta anticorupție vor deveni o prioritate? Sunte’i mulțumit de activitatea DNA și PG? Ar trebui schimbați?

Nicușor Dan:Nu sunt mulțumit nici de DNA nici de PG. Nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și alocare de resurse corespunzătoare. Fiecare mai are mandat 6-7 luni, nu e util să forțăm, însă în momentul în care va fi discuția despre noii șefi ai parchetelor analiza va fi foarte serioasă. Am început să am discuții despre zona din Justiție cu oameni din justiție.

Veți negocia numirile cu partidele numirile?

Nicușor Dan: Obligatoriu, da

Cele două legi ale apărării rămase neadoptate, au ajuns la CSAT?

Nicușor Dan: Nu au fost discutat în ultima ședință CSAT

SUA iau în calcul să sprijine mai intens Ucraina. Se discută și la nivelul statului român alocarea unui alt sistem Patriot?

Nicușor Dan: Nimeni de aici nu-și dorește să avem un vecin care se numește Rusia. Inclusiv în programul SAFE vor fi niște componente de colaborare cu Ucraina. Avem termen 29 iulie, Comisia are termen 15 august, după care un nou termen pentru niște proiecte mai bine definite. Multe din lucrurile de acolo nu sunt publice. țin de secret militar.

Ați început să cereți informații despre anularea alegerilor?

Nicușor Dan: Da, am început să avem discuții. Corect e să vin în fața dvs când voi avea niște răspunsuri.

Ați fost în stradă să protestați împotriva ordonanței 13?

Nicușor Dan: Da, am fost acolo. Suntem în politică și suntem guvernați de legea majorității. Suntem într-un context care nu ne permite aventuri de tipul alegeri anticipate. Relația pe care am avut cu PSD în aceste două luni au fost absolut corectă

În primăvara anului 2027 va fi o rotație de premieri. Cum văd acest lucru cele 6 mil de români care v-au votat?

Nicușor Dan: Tot timpul trebuie să iei decizii care să răspundă interesului societății. La acest moment, imperativul pentru România în relația cu piețele financiare a fost un guvern stabil. Eu sunt foarte fericit că cele patru partide au înțeles imperativul. În politică tot timpul îți dorești multe dar realitatea votului îți permite să faci mai multe sau mai puține. Protocolul semnat de partide prevede o rotație, dar nu un nume, o poziție de premier pentru PSD. Haideți să ajungem la 2027. Mai avem mult până acolo.

A fost o promisiune imprudentă legat de TVA?

Nicușor Dan: Cred că a fost o promisiune corectă

Avem 30 de cazuri de femicid. Care este mesajul dvs pentru autorități?

Nicușor Dan: Este vorba și de activitatea parchetului. Ce am văzut, multe din cazuri erau ale unor oameni care au recidivat. Pentru că statul român nu dă o impresie de forță, de fermitate, care să descurajeze aceste manifestări. Legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate într-un termen care încurajează infracțiunea. Este o problemă gravă, de mentalitate, condiția femeii, și o problemă de slăbiciune a statului român în fața acestui fenomen.

Investiții strategice avansează greu din cauza birocrației. Partenerii germani au semnalat astfel de blocaje.

Nicușor Dan: Știm toți birocrația din România. E o chestiune de timp până când vom remedia.

4 mil de români trăiesc sub pragul sărăciei.

Nicușor Dan: România a fost obligată să ia niște măsuri sub presiunea timpului. Există diferite forme de ajutor pentru persoanele vulnerabile care nu sunt foarte bine coordonate. Ce cred eu că trebuie să facem este să avem o analiză pe măsurile de ajutor social pentru a fi mai bine echilibrate. Sunt multe și disparate, ministerele care le gestionează nu știu unele de altele.

Va fi redus și salariul dvs?

Nicușor Dan: În acest moment nu există această intenție

Aveți un caz apropiat, dl Pahonțu

Nicușor Dan: O să dau răspunsul după ce voi avea opinii pro și contra. Am multe lucruri de analizat. E o ierarhie de priorități.

Trebuie interzisă cumularea pensiei cu salariul?

Nicușor Dan: Nu am o opinie. Există două componente: juridică, dacă interdicția este constituțională, și a doua economică. Nu am aprofundat și nu dau un răspuns.

Nu avem o legislație care să prevadă combaterea simbolurilor comuniste. Va fi comasat ICCM?

Nicușor Dan: O comasare a u ei instituții nu înseamnă desființarea activități. Nu va mai exista un contabil, auditor, jurist dedicat. aceste funcții conexe vor fi împărțite cu alte activități. Ăsta este comentariul general, Aveți dreptate, România nu a făcut destul pentru a explica într-un limbaj care să fie în conexiune cu modul în care oamenii recepționează informația azi ce a fost România. Un mare institut al comunismului este absolut necesar. Cel mai mare muzeu pe acest subiect trebuie să fie în București

Ați spus că vreți la conducerea SRI o persoană din societatea civilă. Aveți niște nume?

Nicușor Dan: Propunerea va veni de la mine. Am niște persoane în cap.

Viktor Orban a afirmat că vrea o discuție bilaterală cu dvs.

Nicușor Dan: Desigur, da. Ne-am intersectat și la NATO, și la Consiliul European

Ministrul de Externe i-a numit pe Trump și Vance bătăuși. Cum comentați?

Nicușor Dan: Am văzut că a avut o discuție foarte cordială cu dl Rubio

Ce veți face cu banii din donații?

Nicușor Dan: AEP mi-a rambursat integral cheltuielile. Aștept să văd ce se va întâmpla cu cererile de rambursare de 61 milioane lei. Dacă vor fi rambursate integral va rămâne o sumă de aproximativ 2,5 milioane lei. O să mă consult, eu mi-aș dori ca acești bani să fie dați pentru a stimula cauze civice. Trebuie să dezvoltăm foarte mult cauza civică, asociații care să facă cereri de informații publice, să vedem de ce o autoritate derapează.

Veți ține cont de propunerile coaliției la conducerea SRI?

A: Propunerea o face președintele. Nu doresc să facem jocuri, să propunem oameni pe care parlamentul să-i respingă. O să mă consult cu partidele dar propunerea o face președintele.

Ați făcut o singură numire de consilier la Cotroceni. Există o echipă a președintelui? Când veți numi noi consilieri?

Nicușor Dan: E o analiză care va mai dura una două luni.

Ați avut vreo discuție cu Lia Savonea înainte de a-și depune candidatura?

Nicușor Dan: Am discutat cu mai mult lume și continui să o fac.

Ce greșeli am putea face în redresarea fiscală? Ce strategie avem pentru reconstrucția Ucrainei?

Nicușor Dan: În discuția cu partidele din coaliție, am agreat că țintele din PNRR și pentru OCDE sunt parte a programului de guvernare. Sunt foarte optimist că toată lumea înțelege această responsabilitate. Sunt optimist că vom bifa toate jaloanele.

România are câteva avantaje, unul este proximitatea, al doilea este că î perioada aceasta au existat niște fluxuri logistice și centre logistice atât militare cât și umanitare. a să spun foarte onest, în ce privește scanarea companiilor care ar putea participa la reconstrucție, nu stm deloc bine

Foarte mulți lideri spun că PSD ar putea ieși de la guvernare. Există un scenariu al alegerilor anticipate? Vă gândiți să schimbați ambasadorul din SUA?

Nicușor Dan: Eu sunt optimist că această coaliție va funcționa până vom depăși acest obstacol. O să fie o evaluare pe întreg corpul diplomatic. Relațiile cu sUA – eu cred că suntem într-un moment de normalitate. O să fie o evaluare pentru toate pozițiile pe care România le are

Spuneați că aveți un armistițiu cu SPP pentru o locuință. Ați luat o decizie?

Nicușor Dan: S-a prelungit. La porțile Orientului nimic nu este definit. Căutăm alternative

Cum caracterizați relația cu Guvernul?

Nicușor Dan: Voi participa mult mai puțin la discuțiile cu guvernul pe reforme. Magistratura nu e o meserie ca oricare alta. Din acest război contra magistraților am avut foarte mulți oameni care au ieșit din sistem. Dacă vorbim strict de pachetul doi, mă interesează foarte tare cum se va termina discuția pe pensiile speciale. Suntem în politică și încercăm fiecare dintre noi să contribuim la realizarea interesului național așa cum îl vede fiecare. Și coaliția, ei guvernul, și eu trebuie să scoatem România din acest moment dificil.

Toate tentativele de reformare ale pensiilor magistraților au fost blocate la CCR. Va fi ceva diferit acum?

Nicușor Dan: Nu e vorba doar de CCR e vorba și de calitatea legii. Dacă tu ai spus total nejustificat cum 10 ani – judecătorul are pensie mai mare ca salariul și după spui că nu, e mai mică, din păcate această prevedere s-ar putea să fie neconstituțională. E bine ca atunci când legiferezi să te gândești și la 20 de ani înainte.

Vă veți reduce indemnizația?

Nicușor Dan: Putem reduce bugetul Administrației cu 20%, asta înseamnă 20 de mil de lei, mult mai mult ca 1000 sau 2000 de lei pe care i-aș putea reduce eu la salariu

Foștii judecători de la CCR ar fi vrut să se premieze singuri. Susține’i un astfel de demers?

Nicușor Dan: Noi to’i ca societate plătim pentru niște legi extrem de proaste care au fost date de-a lungul anilor. Această primă e prezentă într-o lege care a fost votată. E o discuție între CCR și guvern/parlament. Eu sunt spectator

PSD practică un șantaj acum?

Nicușor Dan: Eu sunt foarte mulțumit că toate cele patru partide au înțeles imperativul pentru România. Bineînțeles că tot timpul o să avem discuții, interne și externe. Pentru moment coaliția funcționează și asta e important.

Se va reveni asupra unor măsuri din pachetul fiscal, după redresarea economiei?

Nicușor Dan: Să ne uităm la sporuri. Nu se putea face o analiză pe toate aceste 200 de sporuri în 30 de zile. România are nevoie de o lege a salarizării unitare, în care să avem o abordare foarte nuanțată, și să dispară sporurile. Ce sunt actualmente sporuri justificare să fie incluse în legea salarizării și să nu ne mai atingem de legea asta ani de zile. Într-un an am putea avea un set de măsuri echilibrate asupra impozitării.

CSM vă acuză de tergiversarea pensionării magistraților

Nicușor Dan: Cred că și-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă cu un comunicat de presă. Am fost des în instanța de judecată, înțeleg că sunt mulți magistrați care lucrează sâmbătă și duminică, că volumul de muncă e de multe ori peste puterile unei persoane. Înțeleg că acest oprobiu public la dresa magistraților face rău democrației. CSM ar trebui să se gândească la mine ca la un partener. În momentul în care m-am uitat la cererile de pensionare am văzut că sunt incomplete. nu erau toate actele pe care le primiseră. Am solicitat ca dosarele să fie completate, asta s-a întâmplat, am încercat în weekend dar nu am avut timp, e o chestiune de zile până când le voi semna, nu e un război, ă răzmeriță, e o chestiune administrativă

Ca să lămuresc o chestiune de procedură, am văzut întrebarea de ce s-a apucat președintele de legea Vexler. E o obligație a președintelui, să promulge sau să trimită o lege în 20 de zile. Cred că am promulgat vreo 50 de legi, pe aceasta am trimis-o la CCR. Să întrebăm parchetul ce s-a întâmplat cu zecile de amenințări primite de jurnaliști sau ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa dl Vexler. Dacă ne uităm la conținutul legii, o să vedeți că sunt niște chestiuni extrem de neclare. În Făgăraș există o asociație. care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Între membrii rezistenței sunt câteva persoane care în trecut au făcut parte din mișcarea legionară. Această asociație are sau nu caracter legionare, pentru că legea nu ne spune. Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Legea trebuie să fie foarte clară

Până când are guvernul cec în alb pentru a redresa deficitul?

Nicușor Dan: Este un guvern care are susținerea parlamentară. Atât timp cât această coaliție va funcționa măsurile vor merge înainte.

Măsurile afectează clasa de mijloc și marile averi scapă de o impozitare majoră

Nicușor Dan: Noi eram într-o situație în care planul de măsuri trebuia să fie rapid credibil. Semnalele de la ei au fost că nu mai cred, România a promis de multe ori

Ați spus că veți accepta creșterea TVA…

Nicușor Dan: În acea lună înainte de numirea premierului, m-am uitat pe foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și premierul desemnat și asta a fost înțelegerea la momentul formării guvernului. Pentru ca corecțiile să fie făcute cu menținerea TVA la 19 % era nevoie de un complex de măsuri. Din momentul în care am numit guvernul cu această condiție toate discuțiile, măsuri au intrat în atributul guvenrului.

De ce nu ați participat în persoană la summitul pentru Ucraina?

Nicușor Dan: A fost această reuniune de la Roma, a participat ministrul de Externe, șeful Cancelariei, în cadrul reuniunii a fost o întâlnire a coaliției de voință la care am participat online

L-ați menține premier pe Bolojan într-un guvern fără PSD?

Nicușor Dan: Eu vreau să mulțumesc partidelor care și-au asumat guvernarea și îmi doresc ca această coaliție să dureze cât mai mult

Când ne putem aștepta la o numire la SIE? Luați în calcul menținerea unor persoane aflate în funcție?

Nicușor Dan: Pentru SRI, într-un timp relativ scurt, o să vedem când o să avem sesiuni parlamentare.