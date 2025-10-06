Nicușor Dan și-a instalat echipa la Cotroceni; între ei și Ludovic Orban, al cărui frate a fost consilier prezidențial la Băsescu și Iohannis

Președintele Nicușor Dan și-a numit în funcție echipa de consilieri, după mai bine de trei luni de la alegerea sa în fruntea statului.

Între ei se numără și Ludovic Orban, al cărui frate, Leonard Orban, a deținut o funcție similară în cadrul Administrației Prezidențiale conduse de Traian Băsescu și (parțial) Klaus Iohannis.

Ludovic Orban a rămas fără nicio funcție, după ce partidul condus de el, forța României, a ratat intrarea în Parlament la alegerile din 1 decembrie 2024.

De asemenea, un alt lider al cărui partid nu a câștigat niciun mandat, fostul europarlamentar Eugen Tomac de la PMP, face parte din echipa lui Nicușor Dan.

Decretele de numire în funcție a consilierilor au fost semnate luni și urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Zece dintre consilierii prezidențiali și-au început activitatea, potrivit unui comunicat de presă, luni, 6 octombrie:

Marius-Gabriel Lazurca (fost ambasador la Vatican, R. Moldova, Ungaria și Statele unite Mexicane) – consilier prezidențial pe politică externă;

– consilier prezidențial; Doinița-Diana Iancu (profesor universitar la Univ. Ovidius Constanța, practician în insolvență, fost senator USR) – consilier prezidențial;

– consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism Ana-Maria Geană (asistent al decanului ASE, fost consilier al premierilor Orban, /ciucă ți primarului Nicușor Dan) – consilier de stat pentru relația cu românii de pretutindeni

– consilier de stat; Andrei-Nicolae Popovici (fost director executiv de vânzări la Telekom, din 2015, și fost CEO al Orange România Communications între 2021-2024) – consilier onorific pe economie;

Alți șase își vor „intra în pâine” pe 1 noiembrie: