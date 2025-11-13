Nicușor Dan și-a numit încă 5 consilieri prezidențiali, pe lângă cei 16 instalați în octombrie; Vlad Voiculescu este onorific

Președintele Nicușor Dan și-a numit încă 5 consilieri prezidențiali, pe lângă cei 16 – instalați în funcție pe 6 octombrie.

Dintre cei noi, Vlad Voiculescu – fost ministru al Sănătății, pentru 3 luni, în Guvernul Cîțu, fiind revocat – este consilier onorific.

Ceilalți 4 sunt:

Valentin-Sorin Costreie, consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare

Vlad Ionescu, consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni

Mădălina-Gabriela Fătu, consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale

Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Vlad Ionescu îşi va prelua funcţia pe 1 decembri, iar ceilalți, pe 17 noiembrie.

Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID-19, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, deși nu el a semnat contract. Președintele Klaus Iohannis a dat avizul cerut de procurori, în decembrie 2022.