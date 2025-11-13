Close Menu

    Nicușor Dan și-a numit încă 5 consilieri prezidențiali, pe lângă cei 16 instalați în octombrie; Vlad Voiculescu este onorific

    By Politica

    Președintele Nicușor Dan și-a numit încă 5 consilieri prezidențiali, pe lângă cei 16 – instalați în funcție pe 6 octombrie.

    Dintre cei noi, Vlad Voiculescu – fost ministru al Sănătății, pentru 3 luni, în Guvernul Cîțu, fiind revocat – este consilier onorific.

    Ceilalți 4 sunt:

    • Valentin-Sorin Costreie, consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare
    • Vlad Ionescu, consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni
    • Mădălina-Gabriela Fătu, consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale
    • Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

    Vlad Ionescu îşi va prelua funcţia pe 1 decembri, iar ceilalți, pe 17 noiembrie.

    Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID-19, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, deși nu el a semnat contract. Președintele Klaus Iohannis a dat avizul cerut de procurori, în decembrie 2022.

    Vlad Voiculescu, la DNA în dosarul vaccinurilor: „Nu am semnat vreun contract, am fost scos din schemă de Cîțu, Gheorghiță și Iohannis”
    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.