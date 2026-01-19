Noi alerte Cod Galben de ger, cu minus 20 de grade Celsius. O treime dintre blocurile Capitalei, de două săptămâni fără căldură. Primarul general și ministrul Energiei tac

Un nou val de aer polar prelungește înghețul din toată țara, temperaturile urmând să scadă până laminus 20 de grade Celsius în timpul nopților.

În același timp, o treime dintre blocurile din București sunt fără căldură, de două săptămâni. Noul primar general, Ciprian Ciucu (PNL), și ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), au renunțat să mai facă promisiuni, așa că tac mormânt.

După declarația nefericită că „PMB nu are bani nici să treacă strada”, Ciucu a uitat definitiv de bucureșteni, deși le promisese pe 13 ianuarie că în câteva zile (mai precis, din 16 ianuarie) vor avea apă caldă și căldură, după ce a găsit „soluții” împreună cu ministrul Ivan.

Vineri, 16 ianuarie, Termoenergetica a transmis pe aplicația Termo Alert că ELCEN a mărit debitul agentului termic furnizat de CETsud și că „se efectuează manevre de echilibrare hidraulică”, până pe 19 ianuarie la ora 23:00.

Luni, Administrața Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte Cod Galben de ger.

Cod Galben: 19 ianuarie, ora 10:00 – ora 20:00

În cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Cod Galben: 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 inuarie, ora 10:00

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

Cod Galben: 20 ianuarie, ora 10:00 – ora 20:00

În județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

Cod Galben: 20 ianuarie, ora 20:00 -21 ianuarie, ora 10:00

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.