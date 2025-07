Noul ministru PSD al Transporturilor îl umilește fără să vrea pe antecesorul său, Grindeanu: „Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț în MTI!”

Noul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, îl umilește fără să vrea pe antecesorul său, Sorin Grindeanu, lider interimar al partidului, anunțând marți, pe Facebook, că nu va „tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț” din companiile ministerului pe care îl conduce de puțin timp.

După ce a apărut în spațiul public informația că membrii Consiliului de Administrație de la Tarom și de la Romatsa și-au dublat indemnizațiile în ultima zi a lui Grindeanu la șefia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, anonimul Ciprian Șerban se bate cu pumnii-n piept, fără să-și dea seama că îl atacă, indirect, pe șeful său de partid – o vedetă în politică.

„La începerea mandatului, am cerut o situație a tuturor CA-urilor din societățile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Tot atunci, am luat act și despre mărirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație de la Tarom. Am solicitat tuturor celor în drept un plan clar de eficientizare și restructurare. Voi uza de toate prerogativele pe care le am pentru ca indemnizațiile tutruror membrilor de CA din societățile și instituțiile aflate în subordonare să scadă drastic.

Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț, în vreme ce o țară întreagă va trece printr-o perioadă grea”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban.