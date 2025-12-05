O nouă moţiune de cenzură – a șasea – a fost depusă împotriva Guvernului Bolojan; este cadou pentru Grindeanu de ziua lui de naștere

O nouă moţiune de cenzură – a șasea – a fost depusă, vineri, de opoziție împotriva Guvernului Bolojan, fiind intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”.

Chestorul Senatului, Ninel Peia (PACE – Întâi România), a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers, susţinând că i l-a făcut cadou liderului PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Însă Grindeanu a anunțat deja că parlamentarii PSD nu vor vota moțiunea. Cu toate acestea, deputatul PSD Victor Ponta se numără printre semnatarii documentului, el lăudându-se cu acest lucru pe Facebook.

Ninel Peia a anunțat că moţiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE – Întâi România şi neafiliaţi, iar aceasta ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului, apoi dezbătută şi votată marţi.

Pentru a fi adoptată, trebuie să se exprime prin vot în favoarea moţiunii cel puţin 232 de parlametari.