Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu: „Dacă voi fi numită vicepremier, voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului în relația cu SUA”

Oana Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan să ocupe funcția de vicepremier la 3 luni după demisia lui Dragoș Anastasiu, a transmis, în replică la acuzațiile liderului PSD Sorin Grindeanu, că va susține și va reprezenta „cu loialitate” poziția Guvernului în relația cu SUA.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment. Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a transmis pe Facebook, miercuri, Oana Gheorghiu.

Amintim că Oana Gheorghiu a scris pe Facebook în februarie, după umilirea lui Volodimir Zelenski la Casa Albă de Donald Trump, un mesaj extrem de dur:

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.

Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa albă, tratează un om”.

Mesajul nu a fost șters de ea de pe pagina ei de Facebook – așa cum a procedat Ioana Dogioiu cu un mesaj critic la adresa lui Trump.

Grindeanu a sărit ca ars „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României.

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută și credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de așteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al domnului prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD și să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român”.

Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier pe 27 iulie, în urma unui scandal în jurul unui interviu dat în trecut de acesta în care acesta s-a autodenunțat, practic, că a mituit ANAF.



Marți, prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcție a lui Dragoș Anastasiu, din luna august.

„Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate”, se arată într- comunicat al Guvernului.