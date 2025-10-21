Oficial! Alegeri pe 7 decembrie pentru fotoliul de primar al Capitalei lăsat liber de Nicușor Dan

Pe 7 decembrie vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, lăsată liberă de Nicușor Dan după câștigarea scrutinului prezidențial din 18 mai, au decis, marți, liderii coaliției.

PSD, PNL și USR vor avea candidați proprii, după ce Sorin Grindeanu a amenințat că organizarea alegerilor cu candidat comun PNL-USR va duce la ieșirea PSD din coaliția de guvernare.

Doar din partea USR este vehiculat ca sigur un nume pentru candidatură: deputatul Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor (pentru doar 8 luni) în Guvernul Cîțu.

PNL nu și-a desemnat candidatul, iar lupta se duce între Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, și Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.

Liderul interimar al PSD, Sorin grindeanu, a lansat public două nume – cel al fostei primărițe Gabriela Firea, europarlamentar, și al lui Daniel Băluț, primarul sectorului 4.

În cazul lui Ciucu și Băluță, dacă oricare dintre ei va câștiga, vor trebui organizate alegeri parțiale la sectorul 6, respectiv sectorul 4.