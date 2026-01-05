Oficial! Românii nu își mai pot primi integral banii, când ies la pensie, din Pilonul 2 și Pilonul 3: Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind plata pensiilor private (Legea 2/2026)

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, în prima zi lucrătoare a noului an, Legea privind plata pensiilor private. (Vezi document la finalul articolului)
Astfel, românii nu își mai pot primi integral banii din Pilonul 2 și Pilonul 3, atunci când ies la pensie, ci doar 30% din contribuții, iar restul lunar, cât pensia socială, timp de 8 ani.
„ARTICOLUL 55
Posibilitatea obținerii unui avans din pensie
(1) Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30%
din valoarea activului său personal transferat către fondul de
plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică
acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. (…)
ARTICOLUL 60
Pensia de tip retragere programată
(1) Pensia de tip retragere programată reprezintă valoarea
plătită lunar membrului până la rambursarea integrală a activului
personal deținut de acesta în fondul de plată.
(2) În cazul în care decesul membrului survine înainte de
rambursarea integrală a activului personal, valoarea neîncasată
a acestuia se plătește moștenitorilor membrului, sub formă de
plată unică.
(3) Suma plăților realizate către membru și/sau către
moștenitorii acestuia, după caz, este cel puțin egală cu valoarea
activului pe baza căruia s-a încheiat contractul de plată,
diminuată cu comisioanele legale.
(4) Valoarea plății lunare aferente pensiei de tip retragere
programată este prevăzută în contractul de plată și este egală
cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită
pentru sistemul public de pensii, cu excepția ultimei plăți lunare,
care va fi o plată reziduală.
(5) Valoarea pensiei lunare se actualizează anual de către
furnizor, în conformitate cu valoarea indemnizației sociale pentru
pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii în anul
respectiv.
(6) Prin excepție de la alin. (4), în cazul în care valoarea
activului personal utilizat pentru încheierea contractului de plată,
în corelație cu valoarea pensiei lunare prevăzute la alin. (4),
determină o perioadă de plată mai mare de 8 ani, pensia lunară
poate depăși limita stabilită la alin. (4), cu condiția ca durata
totală a plăților să fie de cel puțin 8 ani”.
Înainte de Crăciun, actul normativ a fost pus în acord cu decizia Curții Constituționale (CCR), de Camera Deputaților – for decizional, astfel că nici bolnavii de cancer – considerați de CCR că „sunt discriminați pozitiv” – nu vor putea retrage banii integral din Pilonul 2 și Pilonul 3.
S-au înregistrat 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 „abțineri”.
ÎCCJ atacase la CCR legea și pe motiv că încalcă dreptul la proprietate, însă Curtea a respins sesizarea.
ÎCCJ atacă la CCR Legea privind plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3: Parlamentul încalcă dreptul de proprietate
Astfel, înainte de Crăciun, legea pusă în acord cu decizia CCR a mers la promulgare la președintele Nicușor Dan, care a așteptat să treacă sărbătorile pentru a semna decretul de promulgare.
„Se promulgă Legea privind plata pensiilor private și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I”, scrie în articolul unic al decretului.
Este Legea nr. 2 din 2026, publicată în Monitorul Oficial imediat după promulgare, pe 5 ianuarie. Legea intră în vigoare peste un an, pe 5 ianuarie 2027.