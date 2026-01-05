Oficial! Românii nu își mai pot primi integral banii, când ies la pensie, din Pilonul 2 și Pilonul 3: Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind plata pensiilor private (Legea 2/2026)

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, în prima zi lucrătoare a noului an, Legea privind plata pensiilor private. (Vezi document la finalul articolului)

Astfel, românii nu își mai pot primi integral banii din Pilonul 2 și Pilonul 3, atunci când ies la pensie, ci doar 30% din contribuții, iar restul lunar, cât pensia socială, timp de 8 ani.

„ARTICOLUL 55

Posibilitatea obținerii unui avans din pensie

(1) Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30%

din valoarea activului său personal transferat către fondul de

plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică

acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. (…)

ARTICOLUL 60

Pensia de tip retragere programată

(1) Pensia de tip retragere programată reprezintă valoarea

plătită lunar membrului până la rambursarea integrală a activului

personal deținut de acesta în fondul de plată.

(2) În cazul în care decesul membrului survine înainte de

rambursarea integrală a activului personal, valoarea neîncasată

a acestuia se plătește moștenitorilor membrului, sub formă de

plată unică.

(3) Suma plăților realizate către membru și/sau către

moștenitorii acestuia, după caz, este cel puțin egală cu valoarea

activului pe baza căruia s-a încheiat contractul de plată,

diminuată cu comisioanele legale.

(4) Valoarea plății lunare aferente pensiei de tip retragere

programată este prevăzută în contractul de plată și este egală

cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită

pentru sistemul public de pensii , cu excepția ultimei plăți lunare,

care va fi o plată reziduală.

(5) Valoarea pensiei lunare se actualizează anual de către

furnizor, în conformitate cu valoarea indemnizației sociale pentru

pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii în anul

respectiv.

(6) Prin excepție de la alin. (4), în cazul în care valoarea

activului personal utilizat pentru încheierea contractului de plată,

în corelație cu valoarea pensiei lunare prevăzute la alin. (4),

determină o perioadă de plată mai mare de 8 ani, pensia lunară

poate depăși limita stabilită la alin. (4), cu condiția ca durata

totală a plăților să fie de cel puțin 8 ani”.

Înainte de Crăciun, actul normativ a fost pus în acord cu decizia Curții Constituționale (CCR), de Camera Deputaților – for decizional, astfel că nici bolnavii de cancer – considerați de CCR că „sunt discriminați pozitiv” – nu vor putea retrage banii integral din Pilonul 2 și Pilonul 3.

S-au înregistrat 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 „abțineri”.

ÎCCJ atacase la CCR legea și pe motiv că încalcă dreptul la proprietate, însă Curtea a respins sesizarea.

Astfel, înainte de Crăciun, legea pusă în acord cu decizia CCR a mers la promulgare la președintele Nicușor Dan, care a așteptat să treacă sărbătorile pentru a semna decretul de promulgare.

„Se promulgă Legea privind plata pensiilor private și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I”, scrie în articolul unic al decretului.

Este Legea nr. 2 din 2026, publicată în Monitorul Oficial imediat după promulgare, pe 5 ianuarie. Legea intră în vigoare peste un an, pe 5 ianuarie 2027.

