Orban a uitat: Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice

Liderul PNL, Ludovic Orban, a uitat de accidentul rutier din decembrie 2007 și de fuga lui de la locul în care l-a provocat, apărând abia a doua zi.

El a declarat cu nonșalanță, miercuri, că nu se află în situația premierului Florin Cîțu, contracandidatul său la șefia partidului, care a fost condamnat penal în SUA pentru o alcoolemie de 1,61 la mie (o,161 în sistemul american).

„Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Am fost supus în mod frecvent la testul de alcoolemie şi niciodată nu am consumat alcool la toate testele pe care le-am efectuat”, a susținut Orban, întrebat de jurnaliști.

El a admis însă că a primit mai multe amenzi de circulaţie și că a avut mai multe incidente rutiere:

„În campania prezidenţială din 2004, m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite microbuze şi autocare pentru votul multiplu pe traseu şi mergeam cu o viteză un pic cam mare şi m-a luat radarul şi am avut trei luni suspendat permisul. Am mai avut incidente de-a lungul timpului, m-am răsturnat cu maşina la Iaşi, dar la fiecare din incidentele pe care le-am avut, s-au derulat toate procedurile legale, niciodată nu am consumat alcool şi de multe ori au fost defecţiuni de natură tehnică care au provocat incidentele”.

Orban a „uitat” de accidentul din decembrie 2007, pe vremea când era ministru al Transporturilor în Guvernul Tăriceanu, și a lovit o mașină parcată apoi a acroșat o adolescentă de 14 ani, care a suferit o contuzie la braţ.

Poliția a deschis atunci o anchetă, preluată apoi de Parchet, dar a fost încheiată cu neînceperea urmăririi penale.

Orban a acuzat că este supus unui linșaj mediatic.