Orban minimalizează consumul de alcool la Guvern: „Te mai scapi. Am plătit amendă pentru fumat”

După ce a fost demascat de o fotografie în care apărea fără mască și fumând trabuc în biroul său din Palatul Victoria, unde trona pe masă o sticlă deschisă de whisky, premierul Ludovic Orban minimalizează consumul de alcool în a treia cea mai importantă instituție publică a statului. amintind doar că a fumat, faptă pentru care susține a plătit amendă.

„Suntem oameni, mai greşim. Eu sunt fumător de 40 de ani. Regret ce s-a întâmplat, mi-am cerut şi scuze am şi spus şi nu mi-am dorit să compar în acel … gândiţi-vă că difuzarea acelei poze poate să aibă un efect negativ. Dacă poza e văzută de copii s-ar putea să mă folosească ca exemplu. Eu nu vreau să fiu un astfel de exemplu. Aşa nu, le spun tuturor tinerilor care au văzut-o să nu se apuce de fumat dacă pot. Eu m-am apucat la 17 ani, fumez de 40 de ani. Sigur că mi-aş dori să pot să mă las de fumat şi o să încerc să mă las de fumat. (…) M-am şi lăsat. În ’99 m-am lăsat aproape un an de zile de fumat. De eclipsă mi-a venit ideea să fumez o ţigare. Important este – atunci când greşeşti să îţi recunoşti greşeala şi să încerci să ţi-o îndrepţi”, a spus Orban, luni seară, într-un interviu la Digi 24.

„A fost un comisar care recunosc că (a venit) oarecum şi la iniţiativa mea, adică la iniţiativa mea. Nu m-am autodenunţat. Odată ce a apărut această fotografie pe care eu am recunoscut-o, ea în sine reprezintă o probă a faptului că am încălcat legea şi că am comis două contravenţii şi am spus că mi se pare normal să plătesc amenda şi am plătit amendă maximă. La amendă e o regulă, cu cât omul are o funcţie mai înaltă, deoarece este responsabil, cu atât amenda trebuie să fie mai mare. A venit agentul, mi-a întocmit proces-verbal, am semnat procesul-verbal, după aceea m-am gândit cum să plătesc. Puteam să plătesc prin CEC dar era sâmbătă, nu era nicio sucursală deschisă şi atunci am avut varianta să plătesc prin ghiseul.ro şi am plătit online, prin ghiseul.ro”, a adăugat el.

„Fotografia a fost promovată de PSD asiduu„

Orban a acuzat PSD că a „promovat asiduu” fotografia:

“Fotografia a fost promovată de PSD asiduu, în frunte cu ministrul Finanţelor, Teodorovici, cu Vasilcoiu care a fost consilierul, chiar cred că el e sursa zero de unde a plecat campania pe online. Orice formaţiune politică foloseşte această ocazie ca să atace un adversar politic, dar, le atrag atenţia, să ridice piatra numai dacă sunt convinşi că nu au păcătuit. Dacă stau şi mă uit la PSD nu prea are cine să ridice piatra, iar piatra pe care o ridică, cu siguranţă, nu mă nimereşte pe mine, atunci când vine din partea PSD”.

Moderatorul l-a întrebat dacă a făcut o anchetă să afle cine a făcut fotografia:

„Nici nu mă interesează să fac o anchetă. Pe pe altă parte, am compărut într-o postură care nu era corectă, acel lucru poate mă face să fiu şi mai corect. Eu sunt un om care respectă regulile. Se întâmplă în anumite ocazii să mai laşi garda jos. A fost o astfel de ocazie, era ziua mea. Eu nu am chemat pe nimeni de ziua mea, ei mi-au făcut o surpriză şi au venit, colegi, colaboratori apropiaţi, nu puteam să nu îi primesc, să nu stăm de vorbă. Şi atunci când stăteam la masă discutam tot de problemele Guvernului, tot de problemele cu care ne confruntăm, tot de deciziile posibile pe care puteam să le luăm”.

„E foarte complicat să poţi să te controlezi tot timpul”

Ludovic Orban a amintit, însă că a votat împotriva legii care interzice fumatul în spații publice închise,

„am votat împotriva legii care interzice fumatul în spaţiile publice închise, pentru că am considerat că trebuie găsite nişte locuri special amenajate pentru fumători”.

„La Parlament ca să poţi să fumezi trebuie să te deplasezi, distanţa minimă e de vreo 350 de metri, să ajungi la un loc de fumat. Din cauza asta foarte mulţi fumează fie pe holuri, fie în alte spaţii. Trebuiau lăsate nişte locuri unde se poate fuma. Muncesc 14, 15, 16 ore pe zi, o muncă istovitoare, mai ales în perioada asta în care am avut trei luni jumătate o avalanşă de probleme care au necesitat decizii imediate, cu o presiune psihologică uriaşă, e foarte complicat să poţi să te controlezi tot timpul. Te mai scapi, mai încalci câte o regulă. Încerc să fiu cât mai corect, să nu mai fac astfel de greşeli”, a arătat prim-ministrul.