Orban: Nu-l schimbăm pe Cîțu peste noapte, că ne cere cineva

PNL refuză înlocuirea premierului Florin Cîțu, așa cum cere USR PLUS pentru a continua guvernarea în coaliție, după ce șeful Guvernului l-a demis intempestiv pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

„În momentul în care am luat decizia să îl sprijinim pe Florin Cîţu, nu ne schimbăm peste noapte că ne cere cineva. De altfel, nici nu putem accepta un astfel de mecanism, pentru că e anormal şi nefiresc. Păi aşa, dacă fiecare partener din coaliţie poate să determine schimbarea premierului atunci când e nemulţumit politic înseamnă că am schimba premierul din lună în lună. Nu există, nu e o procedură, mai ales că nu există o motivaţie pentru schimbarea premierului. Premierul a luat o decizie corectă, o decizie care are susţinere publică şi o decizie care era evidentă pentru cea mai mare parte a populaţiei”, a susținut liderul PNL, într-o conferiță de presă la Bistrița.