Orban: Putem organiza alegerile locale în luna septembrie și vot electronic pentru parlamentare

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seară, că alegerile locale pot avea loc în luna septembrie și vot prin corespondență și electronic pentru parlamentare.

„Putem organiza alegerile locale în luna septembrie, din punctul meu de vedere. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, evident dacă va fi posibil, să vedem cum evoluează epidemia”, a spus Orban, la B1TV.

Reacția sa vine după ce majoritatea parlamentară PSD – UDMR – Pro România – ALDE a modificat, joi, ordonanța de urgență (OUG) privind prelungirea mandatelor aleșilor locali, stabilind, totodată, ca Parlamentul și nu Guvernul să fixeze data scrutinului – adică prin lege organică, nu prin HG -, cu cel puțin 75 de zile înaintea votării:

Premierul a mai spus că „există și această prognoză ca după luna octombrie să apară un al doilea val de epidemie, dar vom vedea cum va evolua. Alegerile locale le putem organiza în septembrie, dacă primul vârf de epidemie se încheie, cum estimăm, până în 1 iunie. Apoi ne vom gândi la alegerile parlamentare”.

„În cazul in care vine al doilea val, în toamnă, ne va găsi mai bine pregătiți. Dacă luăm măsuri corecte, răspândirea virusului nu va fi atât de mare și ne vom putea descurca. Plus că pentru alegeri parlamentare putem utiliza și votul prin corespondență și votul electronic, deci am putea asigura prezența necesară la vot. În mod normal, ca să fim riguroși, alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc cel târziu în 6 decembrie”, a mai spus Orban.