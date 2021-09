Orban și Anca Dragu pun moțiunea la citit în Parlament chiar dacă PSD și PNL o boicotează

Liderul PNL pune umărul la dărâmarea Guvernului Cîțu, în timp ce „echipa câștigătoare” are un nou membru: Marcel Ciolacu

În calitate de al doilea om în stat, președintele Senatului, Anca Dragu, împreună cu Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților – al 3-lea om în stat – vor programa la citire în Parlament moțiunea de cenzură depusă vineri seară de USR PLUS și AUR.

Aceasta, în ciuda faptului că PSD și PNL boicotează, prin lipsa de cvorum în Birourile Permanente (BP), stabilirea calendarului citirii, dezbaterii și votării moțiunii.

O nouă ședință – și ultima – a BP va avea loc marți la ora 11.00, după cele 3 eșuate sâmbătă, duminică și luni.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că potrivit regulamentului Parlamentului, o moțiune de cenzură se citește în cel mult 5 zile de la depunere, iar Constituția prevede că dezbaterea și votul se dau în cel mult 3 zile de la citire.

„Data şi locul şedinţei comune în care au loc prezentarea, dezbaterea şi votul asupra moţiunii se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc”, prevede Constituția, la articolul 113.

Orban a precizat că va înștiința Guvernul despre moțiunea de cenzură în termenul de 5 zile, chiar dacă nu va fi cvorum la Birourile Permanente.

„Conform Regulamentului, moțiunea trebuie citită în 5 zile de la depunere. Dacă nu voi reuși să obțin cvorumul în acest timp, voi considera că mi-am îndeplinit misiunea și voi informa Guvernul asupra depunerii moțiunii. (…) Nicio majoritate parlamentară nu a împiedicat o moțiune de cenzură. Cenzurarea dreptului constituțional este un lucru pe care nu pot să-l accept”, a precizat Orban.

Despre cererea PNL de acordare a 2 săptămâțni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiune, Orban a declarat:

„Se putea verifica într-o singură oră legalitatea semnăturilor. (…) E dreptul oricărui parlamentar să semneze moțiune de cenzură. Eu nu pot fi de acord cu întârzierea moțiunii de cenzură cu două săptămâni de către Comisia de Statut, care nu are competențe în acest sens. Liderii USR PLUS și AUR au anunțat că pentru fiecare semnătură de pe moțiune transmisă online există și semnătura olografă fizică. Eu nu puteam fi de acord să votez o procedură care nu are bază constituțională. Nimeni nu poate cenzura dreptul unui parlamentar de a semna o moțiune de cenzură, care e un act de voință individuală. Doar persoana care a semnat poate contesta validitatea semnăturii sau să-și retragă semnătura”, a declarat Ludovic Orban, după ce PNL a eșuat în încercarea de a obține 2 săptămâni pentru verificarea semnăturilor.

USR PLUS a acuzat că „echipa câștigătoare” a premierului Cîțu „are un nou membru: Marcel Ciolacu”.