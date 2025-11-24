Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general

Biroul electoral al Municipiului Bucureşti a stabilit luni, prin tragere la sorţi, ordinea de înscriere pe buletinele de vot a candidaţilor pentru funcţia de primar general, la alegerile din 7 decembrie.

Conform legii, pe primele 10 poziții sunt trecuți candidații susținuți de partidele politice.

Candidații independenți sunt pe ultimele locuri pe aceste buletine de vot, în ordinea în care și-au depus candidaturile.

Poziţia nr. 1 – Drulă Cătălin – Uniunea Salvaţi România;

Poziţia nr. 2 – Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat;

Poziţia nr. 3 – Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri;

Poziţia nr. 4 – Ciucu Ciprian – Partidul Naţional Liberal;

Poziţia nr. 5 – Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Poziţia nr. 6 – Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 – Macovei Gheorghe – Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 – Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 – Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român;

Poziţia nr. 10 – Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 – Alexandrescu Anca-Nicoleta – alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia nr. 12 – Trifu Dănuţ-Angelo – candidat independent;

Poziţia nr. 13 – Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent;

Poziţia nr. 14 – Neţoiu Gheorghe – candidat independent;

Poziţia nr. 15 – Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent;

Poziţia nr. 16 – Negrotă Angela – candidat independent;

Poziţia nr. 17 – Filip Constantin-Titian – candidat independent.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale a început sâmbătă, 22 noiembrie, şi se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7 dimineața.