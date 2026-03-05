Close Menu

    Ordonanță de urgență pentru plafonarea prețului gazelor până la 31 martie 2027

    Guvernul Bolojan aprobă, joi, prin Ordonanță de urgență (OUG), plafonarea prețului gazelor, până la 31 martie 2027.

    Noul mecanism nu mai funcționează ca o plafonare clasică cu un preț maxim fix. Astfel, prețul final facturat consumatorilor va fi format din mai multe componente stabilite printr-o formulă clară. Aceasta este compusă din costul gazelor achiziționate de furnizor, o componentă fixă de furnizare de 15 lei/MWh, tarifele reglementate pentru transport și distribuție, precum și taxele și TVA.

    Potrivit noului act normativ, obiectivul principal este protejarea consumatorilor casnici și menținerea stabilității sociale într-un context energetic considerat încă volatil, marcat de tensiuni geopolitice, evoluția piețelor europene de gaze și necesitatea constituirii stocurilor pentru sezonul rece 2026-2027.

    Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la B1TV: „În ceea ce priveşte partea de gaz, acolo suntem într-o situaţie în care România îşi asigură într-o pondere destul de mare componenta de gaz şi sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanţă, care să asigure că preţul la gaz nu va creşte în perioada următoare şi să ne protejăm, indirect, cel puţin pe această componentă”.

