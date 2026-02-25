Close Menu

    OUG 7 privind tăierea cu 10% a cheltuielilor din administrație și OUG 8 de relansare economică, publicate în Monitorul Oficial

    By Updated: Business

    Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 7 privind tăierea a 10% din cheltuielile din administrația locală și centrală a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.

    Totodată, a fost publicată OUG 8 de relansare economică. Ambele fuseseră adopte marți seară, de Guvernul Bolojan.

    Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, imediat după ce a semnat documentele.

    „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară (marți – n.r.): reforma administrației publice și cea privind relansarea economică. Prin prima ordonanță: vom reduce risipa în administrație; vom avea o administrație mai eficientă; mutăm deciziile mai aproape de oameni. Prin a doua: creștem producția internă; susținem exportul și investițiile strategice; relansăm creșterea economică”, a scris prim-ministrul, pe Facebook.

    OUG privind reforma administrației, aprobată: 45.700 de posturi tăiate. Cseke: „Reducerile trebuie să-și producă efectul la 1 iulie”

    Download (PDF, Unknown)

    Ce prevede OUG de relansare economică: Granturi, credit fiscal, garanții de stat, bonificații de dobândă pentru „investiții strategice”

    Download (PDF, Unknown)

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.