OUG cu economiile la buget, în primă lectură la Guvern. Adoptarea, după ce revine Cîțu de la Bruxelles

Guvernul a discutat miercuri, în primă lectură, proiectul ordonanţei de urgenţă (OUG) cu economiile ce vor fi operate în bugetul pentru acest an, între care „înghețarea” punctului de pensie și a voucerelor de vacanță pentru bugetari.

Adoptarea ordonanței va avea loc după ce premierul Florin cîțu se va întoarce de la Bruxelles, unde va merge joi și vineri.

Iată declarațiile lui Cîţu, la finalul ședinței Executivului:

„În şedinţa de Guvern de astăzi am avut discuţii despre ordonanţa de urgenţă pe care am anunţat-o cu măsurile pe care vrem să le luăm pentru a reduce din cheltuielile structurale. Ordonanţa de urgenţă este încă în avizare, deci, astăzi, a fost în primă lectură. (…)

De ce a fost important să luăm aceste măsuri. Ştiţi foarte bine, (…) vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat, modul în care creştea punctul de pensie în perioada PSD, din motive electorale, a fost pus în septembrie.

Rectificăm, corectăm această problemă şi vom creşte punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022, aşa cum a fost şi până acum.

Trebuie să fie foarte clar că anul acesta punctul de pensie este 1.442 de lei, mai mare decât a fost punctul de pensie mediu anul trecut, de aproape 1.280, în jur de 1.300, să spunem, dar mult mai mic decât este anul acesta.

Anul trecut sau anul acesta, de fapt, efortul suplimentar prin creşterea pensiilor anul acesta, la acest punct de pensie la 1.442, efectul suplimentar este deja de opt miliarde de lei. Deci, deja am început bugetul cu opt miliarde de lei în plus, deci 19,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019. Deci, în 2020 şi 2021 efortul cu plata pensiilor este de 19,2 miliarde de lei şi vorbim aici de o criză economică fără precedent în 2020 şi o perioadă de revenire în 2021.

Mai mult, avem în ceea ce priveşte cheltuielile cu asistenţa socială, cât şi cele cu salariile, ştiţi foarte bine că s-au dublat în perioada de guvernare PSD. Au pornit de la 56 de miliarde de lei la finalul lui 2016 şi au ajuns la 110 miliarde de lei la finalul lui 2020. Este nevoie de măsuri structurale şi am anunţat câteva dintre acestea. Ştiţi foarte bine că evoluţia economiei României, din păcate, este sub lupa investitorilor străini, sub lupa agenţiilor de rating şi datorită sau din cauza măsurilor luate de PSD, în perioada 2017 – 2019, România este singura ţară din Uniunea Europeană care este în procedură de deficit excesiv.

„Pe lângă faptul că sunt văzute ca un spor, nu, venit suplimentar, în România, astăzi, au fost prelungite voucherele de vacanţă emise în 2019 şi cele din 2020, ceea ce înseamnă că în economie sunt în valoare de aproape 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanţă care nu au fost folosite. Ştiţi foarte bine, pe de o parte, industria ne spune că anul trecut a fost închisă, deci nu puteau să fie folosite voucherele de vacanţă, pe de altă parte, este nevoie, deci le-am dat voie să fie folosite anul acesta, deja sunt în circulaţie, 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanţă. De aceea, voucherele de vacanţă care ar fi trebuit să fie emise anul acesta vor fi emise anul viitor şi avem această economie la buget.

Un alt subiect care a fost dezbătut, (…) acea gratuitate introdusă de PSD în 2017 pentru transportul pe calea ferată pentru studenţi. Se modifică şi se revine la 50%. Eu nu văd aici un capăt de ţară şi m-am uitat şi la ce se întâmplă în restul Europei.

În Austria, studenţii au o reducere de 60%, iar, dacă aceştia călătoresc în grup, adulţii, însoţitorii călătoresc gratuit. Elevii şi ucenicii au gratuitate în schimbul unei taxe de 19,60 de euro pe an. În Belgia studenţii au până la 50% reducere putând să aleagă dintr-o gamă largă de oferte, există şi carduri cu care în schimbul a 50 de euro pot avea orice zece călătorii pe orice distanţă. În Bulgaria, studenţii până în 26 de ani au până la 56% reducere, în Cehia elevii şi studenţii între 18 şi 26 de ani au reducere de 75%, în Croaţia studenţii au reducere de 50% la un număr nelimitat de călătorii, în Estonia studenţii au reducere de 30%, în Finlanda 30% reducere, studenţii şi elevii au reducere în Franţa de 50% la transportul feroviar.

În Grecia nu există reduceri generale, în Irlanda reducerile variază între 40 şi 50%, în Italia tinerii până în 30 de ani, nu doar studenţii, beneficiază de o reducere între 30 şi 50%, în timp ce în Lituania studenţii din această ţară sau din oricare alt stat al UE, precum şi elevii au o reducere de 50%.

În Luxemburg, studenţii de până la 30 de ani se bucură de transportul gratuit, în Polonia studenţii până în 26 de ani şi doctoranzii până în 35 de ani au reducere 51%, în Portugalia reducere de 25%, în Slovenia, până în 26 de ani – 30%, Spania – reducere 20% şi Suedia reducere la clasa a II-a şi oferte speciale de last minute, în Regatul Unit contra unei sume de 30 de lire poate fi achiziţionat un card în baza căruia tinerii între 16 şi 25 au reducere 33%, în Ungaria reducerea e de 50%.