OUG privind reforma administrației, aprobată: 45.700 de posturi tăiate. Cseke: „Reducerile trebuie să-și producă efectul la 1 iulie”

Guvernul Bolojan a aprobat, marți seară, Ordonanța de urgență (OUG) privind reforma administrației locale și centrale, care prevede, între altele, reduceri de cheltuieli de personal, dar și tăiereaa 45.698 de posturi, majoritatea în administrația locală.

Anunțula a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cu precizarea că „reducerile de cheltuieli de personal sau de posturi trebuie să-și producă efectul la 1 iulie”.

„În administrația locală: 12.794 posturi ocupate reduse, 26.800 posturi vacante, consilieri personali – 6.102 posturi. În prefecturi: 10% posturi ocupate, 168 posturi. Consilieri la nivel central – 192 posturi. În total, 45.698 de posturi – o parte vacante, o parte ocupate Impact financiar 1,6 miliarde de lei pentru 2026, iar din 2027 impactul de 3 miliarde de lei”, a detaliat ministrul Cseke.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat: „Reforma în administrație face cele două administrații mai eficiente și propune reduceri de personal acolo unde schemele sunt nejustificate. Sunt măsuri privind susținerea descentralizării aducând prevederi importante privind simplificarea procedurilor de descentralizare și transferul activelor către autorități locale care au angajamente explicite de a le reabilita”.

Declarații complete Cseke Attila:

„Pachetul pe administrație are trei părți importante: o parte importantă legată de descentralizare, de ceea ce v-a spus și domnul prim-ministru, simplificarea procedurilor, astfel încât descentralizarea în România să ia un alt avânt, proceduri mult simplificate, fără prea multă birocrație, fără etape care astăzi au îngreunat această procedură.

De asemenea, ca și mecanisme de apropiere față de cetățean și față de comunitățile locale a deciziei, pe lângă mutarea competenței de autorizare a activităților jocurilor de noroc, mai avem și transferul competenței către instituțiile prefectului de atestare a domeniului public a unităților administrativ-teritoriale, astfel încât aceste UAT-uri, toate UAT-urile din România nu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării pentru a primi un punct de vedere care oricum se bazează pe punctele de vedere ale serviciilor deconcentrate din județe, ci va fi un mecanism mult simplificat și care va aduce și în timp un câștig.

În ceea ce privește posibilitatea de transfer a imobilelor, v-aș da două spețe importante care rezultă din practica ultimilor ani și pentru care Guvernul propune soluții în această ordonanță de urgență. În primul rând, va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în Cartea Funciară către autoritățile locale, cu obligația ca aceste autorități locale să facă această înscriere în Cartea Funciară în termen de trei ani de zile de la transferul imobilelor.

De asemenea, în cazul transferului unui bun care face parte din domeniu privat al statului în domeniu privat al UAT-urilor, avem astăzi o reglementare și o decizie a Curții Constituționale care ne spune că trebuie achitată contravaloarea acelui imobil pentru a ușura posibilitatea de a transfera aceste imobile. Propunerea noastră a fost aceea de eșalonare a acestor plăți, care rămân valabile, pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%, astfel încât aceste imobile să ajute în dezvoltarea comunităților locale.

De asemenea, avem foarte multe semnale din partea autorităților locale cu privire la terenuri imobile părăsite și al căror proprietar nici nu se cunoaște. De asemenea, aici se propune un mecanism astfel încât aceste imobile cât mai rapid să ajungă la comunitățile locale; ele sunt și dispuse, au și resurse financiare de a aduce într-o altă stare aceste imobile, care de multe ori sunt și în centrul localităților și strică imaginea acestora.

Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor proprietate a statului, astfel încât pentru suprafețe mai mici de 10 metri pătrați, să nu mai avem nevoie de tot felul de licitații pentru a pune un bancomat sau orice altceva într-o instituție publică.

De asemenea, în cazul închirierii unor imobile pe o perioadă limitată, de exemplu o sală de conferință pentru două, trei ore, astăzi practic trebuie făcută licitație pentru acea închiriere, deși avem un singur ofertant. Se propun niște soluții prin care câștigăm și timp și soluțiile financiare își ating scopul.

Pe funcția publică se propun mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multă discuție, inclusiv în avizarea interministerială, nu ascund acest lucru, și anume, mobilitatea prin rotație a funcțiilor publice de conducere, unde se instituie maxim două mandate de câte cinci ani și la înalții funcționali publici de maxim două mandate a câte trei ani de zile.

Este un mecanism care funcționează în cadrul Comisiei Europene, funcționează foarte bine, cu un singur mandat de cinci ani, nu cu două mandate, și credem că și în România acest lucru poate să aducă o îmbunătățire a serviciului public.

De asemenea, din discuțiile cu autoritățile locale, de-a lungul ultimelor luni, s-a cristalizat ideea posibilității de exercitare a funcțiilor publice cu timp parțial, astfel încât, de exemplu, două comune alăturate sau apropiate una de cealaltă să poată să aibă specialiști cu câte jumătate de normă pe domeniul de urbanism, pe achiziții publice pe orice alt domeniu, astfel încât să asigurăm servicii publice în cât mai multe unități administrativ-teritoriale.

Se propune evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță într-un procent de 50%, cealaltă valoare de 50% putând fi stabilită de fiecare conducător, ordonator principal de credite, astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale fiecărei autorități, pentru că nu toate autoritățile și instituțiile sunt la fel.

Se propune, la nivel central și la nivel local, o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor – la nivel central, cei numiți, de la prim-ministru până la subsecretarul de stat, și la nivelul autorităților locale, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean și primarul municipiului reședință de județ și prefect până la viceprimarii de comună – ca regulă, cu un post se reduce. Dacă vreți, vă dau un exemplu: astăzi, un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet; după aprobarea acestei ordonanțe, numărul se reduce la trei.

În ceea ce privește partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca și cumpărătorul, cel care, de fapt, deține resursa financiară, să trebuiască să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităților locale, nu numai vânzătorul, așa cum este astăzi în legislație.

Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreți, și ca o presiune publică, dar și o presiune de transparență și de corectitudine față de toți cei care își plătesc taxele și impozitele cu bună-credință și cu mult bun simț, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască și pe cei care, poate de ani de zile, sunt răi-platnici la bugetul local.

Vreau să specific aici că există cel puțin șase state membre ale Uniunii Europene care au acest mecanism. Nu este ceva nou în România, nu este ceva care este împotriva reglementărilor europene, este un mecanism funcțional în alte state membre ale Uniunii Europene și credem că poate funcționa și la noi.

În ceea ce privește suspendarea permiselor, informația de ieri a fost puțin eronată. Nu s-a discutat niciun moment renunțarea la măsura posibilității suspendării permiselor pentru neplata amenzilor de circulație. Este un mecanism foarte clar, stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție.

Astfel, după trecerea unor perioade de timp, care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală, autoritatea locală emite somație de plată. În aceasta avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Şi dacă, la finalizarea acestei ultime perioade, nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră. Nu trebuie să predea permisul, pur și simplu, după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile. Aceasta, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale, care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin hotărâre de guvern.

În ceea ce privește Poliția Locală, autoritățile locale, se instituie alte norme de reprezentare, normă de personal pentru poliția locală: de la 1 la 1.000, de la un polițist local la 1.000 de locuitori, la un polițist local la 1.200 de locuitori, respectiv, pentru serviciile de pază, care sunt la Consiliul Județene, de la un polițist la 5.000 de locuitori, la un polițist la 6.500 de locuitori, care generează în ansamblu, pe simulările noastre, reducerea numărului de posturi de poliție locală cu 609 la nivel național.

Pentru autoritățile locale unde veniturile proprii nu acoperă cheltuielile de salarii, se va propune printr-un act normativ cu putere de lege, în 60 de zile, intrarea în vigoare a unei grile de salarizare, care va fi în vigoare, evident, până la noua lege a salarizării unitare, care va prevedea, la fel, grile.

Doar 644 de autorități locale își puteau acoperi din venituri proprii, în 2024, cheltuielile de personal

Vreau să vă spun că, la nivelul anului 2024, 644 de autorități locale, unități administrativ-teritoriale, își puteau acoperi din venituri proprii cheltuielile de personal, toate celelalte, până la 3.228, nu își puteau acoperi aceste venituri.

La autoritățile locale, la comune, pentru că discuțiile cu structurile asociative, evident, au avut în vedere și realitatea care s-a schimbat de-a lungul timpului în România. Am propus, și Guvernul și coaliția au fost de acord, ca să instituim alte două trepte de norme de personal.

Astfel, pentru comunele, care au – și sunt sunt în număr de 5 – între 20.000 și 50.000 de locuitori, să avem o normă de personal crescută față de segmentul 10.000-20.000. Și la peste 50.000, unde avem o comună, comuna Florești, în Cluj, să avem iarăși o normă de personal crescută.

La fel, există reglementarea, care a fost din primul moment în proiectul de act normativ, legat de emiterea în 60 de zile a unui proiect, a unui act normativ cu putere de lege pentru posibilitatea externalizării încasării creanțelor bugetare și fiscale locale de către autoritățile locale. Va fi o posibilitate, nu o obligație, astfel încât acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

În privința centrelor militare județene, ordonanța de urgență prevede obligația Ministerului Apărării Naționale ca în 60 de zile să vină cu un proiect de act normativ, la fel, de putere de lege, de modificare a legislației specifice, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 să fie finanțate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

În ceea ce privește eficientizarea structurilor autorităților administrației publice locale și centrale, la autoritățile administrației publice locale se prevede un mecanism de reducere cu 30% a numărului de personal din aparatul de lucru al consiliului județean sau al primarului, cu o frână de 20% posturi ocupate și care, din simulările noastre, generează la nivel național o reducere de 10% a posturilor ocupate – mai exact, 12.794 de posturi.

Foarte important că, pe baza datelor pe care le-am cules prin instituțiile prefectului, există 731 de unități administrativ-teritoriale care nu vor fi afectate de reducerile de posturi ocupate, ceea ce înseamnă că sunt cel puțin atâtea UAT-uri, cel puțin o pătrime din UAT-uri care și-au gestionat în mod corect, echilibrat, eficient resursa umană și nu necesită să reducă posturile ocupate.

Alternativ, în 2026, față de această reducere a posturilor, se permite reducerea cheltuielilor de personal cu 10%. Dar, din 2027, prima variantă este obligatorie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. La fel, la instituțiile prefectului se prevede o reducere a posturilor cu 25%, care pe cifrele din sistem generează o reducere a posturilor ocupate cu 10%.

La nivel național, cu excepțiile din domeniile pe care le cunoașteți, unde vor exista măsuri compensatorii – de la sănătate, de la cultură, de la apărare și interne, se prevede o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% pentru toate celelalte instituții guvernamentale, ministere și subordonate acestora.

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, în cazul în care au fost efectuate reduceri în cursul anului 2025, acestea vor fi avute în vedere la finalizarea procedurii de reducere de 10% a cheltuielilor. În ambele mecanisme, atât la autoritățile locale, cât și la autoritățile centrale, propunerea din ordonanța de urgență permite luarea în considerare a reducerilor de cheltuieli de personal efectuate în 2025, atât la local – dacă s-a efectuat, se va lua în considerare -, cât și la central.

Ambele mecanisme sunt în așa fel gândite încât ele să nu penalizeze o autoritate care în 2025 deja a făcut reduceri de cheltuieli.”

Iată măsurile adoptate prin OUG privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

A. Reducerea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal din administrația centrală și locală

a. Reduceri de posturi și de cheltuieli, precum și reorganizarea instituțiilor publice

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 30%. Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate. Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

– Începând cu intrarea în vigoare a OUG, numărul total de posturi din instituțiile prefectului se reduce cu 25%. Reorganizarea se finalizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului.

– Se desființează funcția de inspector guvernamental și se transferă personalul în corpul de rezervă.

– Se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025, cheltuielile de personal, care nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an, din cadrul Guvernului, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea, respectiv sub autoritatea ministerelor și a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, din autoritățile administrative autonome.

Fac excepție cheltuielile de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul de stat, spitalelor publice, serviciilor publice de ambulanță și a centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Reducerea calculată se împarte la 12 și se înmulțește cu numărul lunilor pentru care se implementează măsura.

Cheltuielile de personal supuse reducerii nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an.

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

– În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii are obligația de a iniția măsuri legislative și administrative cu privire la instituțiile publice din domeniul culturii, pentru reducerea impactului financiar al aplicării dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, asupra bugetului de stat și bugetului autorităților administrației publice locale.

– Pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat. În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ.”

b. Diminuarea sporului de doctorat

– Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

c. Modificări privind funcția publică:

– Mobilitatea prin rotație, prin ocuparea postului pentru o perioadă (mandat) de 3 ani (înalt funcționar public) și 5 ani (funcțiile publice de conducere sensibile din autorități publice centrale), reînnoibil o dată pe același post în aceeași instituție + Evaluarea multianuală la finalul mandatului.

– Exercitarea funcțiilor publice cu timp parțial – pentru autoritățile publice locale, posibilitatea ocupării posturilor cu ½ normă, inclusiv a 2 funcții publice cu timp parțial în aceeași instituție sau instituții diferite, în situația reorganizării activității

– Evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță (reprezintă cel puțin 50% din nota aferentă evaluării obiectivelor funcționarilor publici de execuție și de conducere); reglementarea mecanismului de verificare a cunoștințelor specifice prin testare în cadrul procesului de evaluare

– Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual.

– Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.

d. Norma de personal pentru poliția locală

– Se revizuiește norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi.

Se introduce posibilitatea ca prin hotărâre a autorității deliberative să se majoreze/diminueze numărul maxim de posturi pentru serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau/și pentru poliția locală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului.

Potrivit estimărilor, aplicarea acestor măsuri vor conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal, în anul 2026 cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în anul 2027 cu peste 3 miliarde de lei.

e. În sistemul sanitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va promova actele normative potrivit cărora se va realiza reducerea cheltuielilor în anul 2026, prin:

– Aplicarea metodologiei unitare pentru sumele reprezentând influențele financiare;

– Instituirea contribuţiei trimestriale temporare de solidaritate în sarcina deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor;

– Reclasificarea unităților sanitare cu paturi;

– Creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor de specialitate;

– Organizarea achizițiilor centralizate.

B. Măsuri pentru descentralizare și creșterea capacității administrative

a. Modificarea și completarea Codului Administrativ (OUG nr. 57/2019) în sensul consolidării cadrului legal pentru consorțiile administrative, transferul competențelor către administrația publică, atestarea bunurilor publice, transferul de proprietate între stat și unitățile administrativ-teritoriale. De asemenea, prin transformarea activelor neutilizate ale statului în resurse locale – clădiri și terenuri de care comunitățile au nevoie – se deblochează investiții locale.

De exemplu, dacă un teren sau o clădire stă în paragină și aparține statului, primăria poate cere oficial trecerea imobilului în proprietatea locală pentru a o recondiționa și utiliza eficient. În situația trecerii unui bun din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a u.a.t. în vederea unor investiții publice locale, autoritatea publică locală poate achita contravaloarea bunului în rate anuale pe o perioadă de până la 10 ani. Avansul este de doar 25%, restul sumei fiind eșalonat, ceea ce permite realizarea investiției fără a bloca bugetul local într-un singur an.

b. Consolidarea rolului autorităților locale în ceea ce privește autorizarea jocurilor de noroc

– Se modifică și completează reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale.

Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice. Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc.

Pentru operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei OUG dețin autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile privind autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen

c. Îmbunătățirea mecanismului de impunere și declarare a clădirilor și terenurilor

d. Extinderea aplicării sancțiunilor și corelarea procedurilor de autorizare cu cele fiscale

– Se menține cuantumul amenzilor prevăzute de lege, dar se extinde aplicarea acestora și pentru neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale.

Contravențiile se constată și se sancționează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții, fiind aplicate autorității sau instituției publice în cauză. Autoritatea, respectiv instituția publică sancționată are drept de regres împotriva persoanei fizice care a săvârșit fapta de obstrucționare a controlului, în condițiile legii.

– Se introduce obligația efectuării recepției parțiale atunci când lucrările nu sunt finalizate în termen, pentru stabilirea impozitelor aferente. Structurile de specialitate din primării vor transmite compartimentelor fiscale informațiile din autorizațiile de construire, inclusiv suprafețele și termenele, indiferent dacă recepția finală a avut loc sau nu. Proprietarii trebuie să notifice autoritățile locale cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea autorizației în caz de neîncepere sau imposibilitate de finalizare a lucrărilor, pentru a evita impunerea fiscală.

– În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, autoritățile administrației publice locale trebuie să aprobe proceduri privind organizarea și exercitarea controlului în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, precum și urmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

– În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG, autoritățile administrației publice locale au obligația de a aproba proceduri privind organizarea și exercitarea controlului referitor la disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții.

e. Consolidarea schimbului de informații fiscale și introducerea unor condiții suplimentare pentru transferul de proprietăți.

– Se instituie obligația organelor fiscale centrale și locale de a face schimb de date privind sursele de venit și tranzacțiile imobiliare sau auto, prin protocolul de aderare la sistemul informatic PatrimVen incluzând și informațiile notariale.

– Dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport este condiționată de prezentarea certificatului de atestare fiscală sau de verificarea electronică a obligațiilor fiscale, iar actele încheiate cu încălcarea acestor condiții sunt nule de drept.

f. Circulația pe drumuri publice

– Pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.

– În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce. (1 zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați). Procedura efectivă de aplicare se stabilește de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern. Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată. (1 pct. Amendă 202,5 lei)

Prevederea intră în vigoare în 6 luni. Normele de aplicare se propun de MAI/MF/MDLPA spre aprobare Guvernului.

g. Actualizarea cuantumului amenzilor, introducerea unor reguli procedurale suplimentare și consolidarea mecanismelor de colectare a acestora.

– Se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (fost 5.000 lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (fost 2.500 lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor.

– Se introduce obligația ca, în lipsa prezenței contravenientului sau în cazul refuzului de primire a procesului-verbal, aceste împrejurări să fie înregistrate audio-video; (caz în care se consideră comunicat), altfel, comunicarea se face în termen de cel mult două luni de la întocmire.

– Pentru amenzile în domeniul urbanismului, se permite achitarea a jumătate din cuantumul aplicat de agentul constatator în termen de 15 zile, cu excepția cazurilor de lucrări executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia.

h. Modificări privind drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune

– Se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale.

Procedură: Organele fiscale locale emit până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie ale fiecărui an, titlurile executorii privind impozitele și taxele locale restante, precum și accesoriile aferente acestora pe care le comunică și rețin din indemnizațiile acestora în limita a maxim 1/3 din aceasta.

– Se instituie posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Procedură: Reținerea din sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune a sumelor datorate cu titlu de impozite și taxe locale se realizează de către agențiile teritoriale (AJPIS), la solicitarea organelor fiscale locale pe baza titlurilor executorii emise ca la procedura de mai sus în limita a maxim 1/3 din aceasta.

i. Implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP).

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în SNEP. Neînregistrarea atrage sistarea alimentării cu cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare.