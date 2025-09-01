Pachetul 2 cu 5 reforme, asumat de Bolojan. Despre tăierea pensiilor speciale: „Nu este o lege împotriva magistraților, ci pentru echitate”

Premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, luni seară, pe reforma pensiilor speciale, precizând că „nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate”. (Vezi document la finalul articolului)

Este prima dintre cele 5 legi ce fac parte din Pachetul 2 de măsuri de austeritate, care vor trece de Legislativ prin această procedură, fără a mai fi dezbătute și votate.

„Știu că nu e un pachet legislativ perfect. Aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri. Un stat mai corect cu românii. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele măsuri, o vom face. Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cosmetizez realitatea. Primul proiect vizează reforma pensiilor magistraților. Un magistrat iese la pensie la 47-48 de ani, iar pensia ajunge la 24.000 de lei. Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani”, a spus Bolojan, de la tribuna Parlamentului.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)