Pachetul 2 de austeritate: Primarii au învins! Organigramele rămân umflate, reforma administrației – amânată; Bolojan își angajează răspunderea în Parlament pe 5 din 6 proiecte de lege

Pachetul 2 de măsuri de austeritate rămâne ciuntit, după ce primarii s-au opus propunerii premierului Ilie Bolojan de a reduce 70.000 de posturi în cadrul proiectului de lege privind reforma administrației centrale și locale, ce fusese amânat pentru duminică la aprobare în Guvern.

Astfel, Bolojan își angajează răspunderea în Parlament, luni după-amiază, doar pe cele 5 proiecte aprobate vineri.

Guvernul a aprobat Pachetul 2 de măsuri, însă fără reforma administrației publice. Bolojan a fugit de întrebările presei

Premierul a amânat pentru cel puțin două săptămâni reforma administrației, la cererea PSD, însă și primarii PNL sunt disperați să rămânî cu organigramele umflate.

Inițial, proiectul prevedea tăierea a 40.000 de posturi, reprezentând 25% disponibilizări, dintre care 6.000 erau de consilieri la cabinetele primarilor (în preent 2, dintre care ar fi rămas doar 1), ale miniștrilor și prim-ministrului Bolojan (care ar în prezent 9 posturi și ar fi rămas cu 5).

Însă Bolojan a venit cu varianta ca procentul de disponibilizări să crească la 45%, mai exact 70.000 de posturi, după ce a aflat că doar 15.000 de posturi din administrația publică locală sunt ocupate, iar 55.000 de posturi nu, deși sunt prinse în organigramă deoarece legea prevede, spre exemplu, un număr maxim de 500 de posturi la o primărie de comună.

După cinci ore de discuții în coaliție, nu s-a ajuns la un acord, iar Guvernul nu s-a mai întrunit în ședință, așa cum era programat.

Joia trecută, după mai bine de o lună de amânări, au fost publicate în consultare publică cele 6 inițiative legislative din Pachetul 2:

• Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (ale magistraților – nr.);

• Proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale;

• Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

• Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

• Proiect de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome (ANCOM, ANRE și ASF);

• Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite, taxe și alte măsuri fiscale – n.r.).

Până la urmă, Guvernul a aprobat vineri doar 5 proiecte de lege, cel privind reforma administrației rămânând în discușie în coaliție.