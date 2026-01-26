Pachetul 3 de măsuri fiscale – reforma administrației, discutat de Bolojan la Cotroceni cu Nicușor Dan, înainte ca documentul să fie bătut în cuie de Coaliție

UPDATE: Administrația Prezidențială a comunicat, la finalul întrevederii dintre premierul Ilie bolojan și președintele Nicușor Dan, că „discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026”.

Pachetul 3 de măsuri fiscale – ce cuprinde reforma administrației locale și centrale – este discutat luni, la Cotroceni, de premierul Ilie Bolojan cu președintele Nicușor Dan, înainte de stabilirea în Coaliție, la ora 13:00, a formei finale a documentului.

Ulterior, la ora 17.00, va avea loc Biroul Permanent Național al PNL la Vila Lac.

Șeful statului a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că ține neapărat să discute cu liderii Coalitiei despre acest pachet al treilea de măsuri pentru reducerea pierdierilor, precum și despre bugetul de stat pentru 2026.

Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament, cel mai probabil la începutu lunii februarie, când se încheie vacanța parlamentară.

Deși face parte din Guvernul Bolojan, PSD condiționează sprijinirea lui în cest demers de angajarea concomitentă cu Pachetul 3 a unui set de măsuri privind relansare economică pe care l-a elaborat la partid.

Premierul a declarat că este de acord cu acest lucru, astfel că, acum, vor fi puse la punct ultimele detalii pe Pachetul 3 – Reducerea cheltuielilor în administrația publică, centrală și locală și Pachetul de relansare economică.