Parlamentul a respins la vot proiectul legii pensiilor magistraților, pentru care Bolojan și-a asumat răspunderea și CCR l-a declarat neconstituțional

Plenul Parlamentului a respins miercuri, cu 246 voturi „pentru”, 78 „împotrivă” și 31 abțineri, proiectul legii pensiilor magistraților, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, iar CCR l-a declarat neconstituțional.

Anterior, comisiilejuridice reunite au dat raport negativ pe acest proiect.

La dezbateri, senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a susținut că Parlamentul nu poate să voteze pentru respingerea sau adoptarea proiectului, ci doar pentru menținerea sau retragerea încrederii Guvernului.

„Parlamentul este învestit cu acest proiect de lege pentru adoptare în procedura angajării răspunderii și în această procedură Parlamentul nu poate să voteze nici pentru adoptarea lui, nici pentru respingere, ci poate să voteze doar pentru menținerea sau retragerea încrederii Guvernului. Consider că propunerea făcută de Comisiile juridice de respingere a proiectului este vădit neconstituțională. De asemenea, CCR, în cuprinsul deciziei, spune că Parlamentul trebuie să adopte o hotărâre privind încetarea procesului legislativ, nu pentru respingerea proiectului”, a mai spus Plăeșu.

El a propus retrimiterea la comisie a raportului, însă propunerea a fost respinsă de către plen.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vinerea trecută, că noul proiect privind pensiile magistraților a fost trimis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii, iar dacă avizul va fi primit, cel mai târziu pe 28 noiembrie va fi declanșată procedura de angajare a răspunderii Guvernului.