Parlamentul a votat Bugetul pe 2021 exact în forma primită de la Guvern. Cîțu: „Este bun, forţează reforma”

Plenul Parlamentului a adoptat, marţi seară, cu 234 de voturi „pentru” și 170 împotrivă legea bugetului de stat şi cu 254 de voturi „pentru” și 128 „împotrivă” legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, exact în forma primită de la Guvern, fără a accepta niciun amendament din cele peste 3.500 depuse de opoziție.

Premierul Florin Cîțu a ținut să-și laude opera: „Este un buget bun, un buget echilibrat, un buget cu care începem reconstrucţia României şi nu poţi să faci acest lucru decât prin reformă şi investiţii. De aceea am spus de la început care sunt cele două lucruri pe care am axat acest buget: investiţii record – jumătate din fonduri europene – şi reformă, pe care mulţi politicieni au tot aruncat-o în spaţiul public, dar cam toţi au fugit de ea şi este momentul să o facem, iar acest buget forţează reforma. Eu am spus că doar dacă nu vrem să o facem singuri o vom face prin buget”.

El le-a mulţumit parlamentarilor coaliţiei şi celor de la minorităţi pentru vot.

„Au fost câteva zile importante şi eu cred că este şi o premieră – un buget care trece prin Parlamentul României fără niciun amendament şi arată foarte clar că suntem o coaliţie unită, puternică, pregătită să reziste toţi cei patru ani de zile, pentru că avem mult de lucru”, a mai spus premierul, la ieșirea din sala de plen.

Anterior, Cîțu atacase PSD, la microfon: „Nu pot să nu remarc cum şi-au motivat votul socialiştii de la PSD. Au spus tot, în afară de adevăratul motiv: că au fost tăiaţi de la buget şi nu pot să mai fure. Ăsta a fost singurul argument. În rest, vor ţipa tot anul. În rest, minciuni, minciuni şi iar minciuni”.

Bugetul de stat este stabilit la venituri în sumă de 173,7 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 326,407 miliarde lei credite de angajament şi în sumă de 261,050 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 87,349 miliarde lei.

La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash), în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB, respectiv 364,907 miliarde de lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, respectiv 444,907 miliarde de lei.

Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creştere de 4,31% prevăzută pentru anul 2021.

pentru pensii venituri în sumă de 90,08 miliarde lei, şi identic la cheltuieli, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 283,325 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 140,395 milioane lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 142,93 milioane lei.