Parlamentul, în altă sesiune extraordinară. PSD a depus din nou amendamentul neconstituțional la Legea ANI

Parlamentul a început o altă sesiune extraordinară, luni, pentru legile PNRR rămase de adoptat până la 31 august. PSD a depus din nou la Legea ANI amendamentul privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru incompatibilitate și/sau conflict de interese.

Amendamentul, vădit neconstituțional, îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a fost introdus la Comisia Juricdică a Camerei Deputaților- for condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Din cauza acestui amendament, legea a picat în sesiunea parlamentară extraordinară de săptămâna trecută. Acum, istoria se repetă.

Între timp, AUR a anunțat, luni, că va vota legea doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese ale persoanelor care ocupă funcții publice.

Camera Deputaților va adopta în plen, luni, forma finală a Legii integrității, urmând ca miercuri să fie transmisă la Senat, – forul decizional.