Pe repede înainte! Guvernul Bolojan a aprobat proiectul Legii privind plata pensiilor private, propus de ASF condus de PSD

Guvernul Bolojan a aprobat pe repede înainte, joi, după doar două săptămâni de la prima lectură, proiectul Legii privind plata pensiilor private, propus de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus în transparență la Ministerul Muncii.

Amintim că președintele ASF, Alexandru Petrescu, este fost parlamentar PSD, iar Ministerul Muncii este condus de Florin Manole, tot pesedist.

Șeful ASF neagă că proiectul Legii privind plata pensiilor private avantajează administratorii Pilonului II și Pilonului III. Petrescu: „Vom avea o consultare extinsă” Proiectul de lege a fost trimis de Guvern, după aprobare, către Parlament, cu solicitarea de a fi adoptat în procedură de urgență. Nu mai există bani pentru pensii și salariile bugetarilor, iar cum fondurile de pensii private investesc masiv în titlurile de stat, retragerea integrală a sumelor de către participanți, la ieșirea la pensie, devine un „pericol” pentru Guvern. De aici și graba adoptării acestei legi, după 17 ani de la înființarea Pilonului II. Nu mai contează că se umblă la proprietatea privată și că s-ar crea discriminare între românii care au avut posibilitatea să își retragă într-o singură tranșă toți banii din pensia privată și cei lăsați fără acest drept.

Premierul Ilie Bolojan a susținut din primul moment propunerea, invocând o condiționalitate externă: „România trebuie să adopte această legislație pentru a îndeplini jaloanele necesare aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ”.

Nu se mai poate retrage o dată întreaga sumă

Potrivit proiectului de lege, nu se mai poate retrage o dată întreaga sumă, la ieșirea la pensie, cu o singură excepție: dacă care există în cont mai puțin de 15.372 lei (în 2024), echivalentul a 12 indemnizații sociale (de 1.281 lei, în prezent). În acest caz, participantul ieșit la pensie primește suma integral sau în rate pe maximum 5 ani, la alegere.

Modificări:

Față de proiectul inițial, Guvernul a adus modificări: suma pe care o persoană are posibilitatea să retragă într-o primă tranșă s-a mărit de la 25% la 30%, iar perioada de eșalonare a plăților lunare a fost scăzută de la 10 ani la 8 ani.

Vicepreședintelui ASF, Daniel Armeanu, a detaliat taxele și comisioanele, în briefingul de presă de la finalul ședinței Executivului:

„Dacă un participant dorește suma inițială de 30% sau cineva dorește să împartă activul pe toți cei 8 ani… Această decizie depinde și de valoarea activului. Dacă valoarea activului este sub 8 x 12 luni x valoarea pensiei minime, atunci se împarte valoarea activului la valoarea pensiei minime (1.281) și se află numărul de ani. Dacă a utilizat lump sum, pentru valoarea de 30% se vor plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ pe care participantul îl retrage (cei 30%) minus cei 3.000 lei (de la care se plătește CASS la pensii), după care se calculează și plătește impozitul pe câștigul de capital, din valoarea câștigului de capital se deduce valoarea de 3.000 și de asemenea se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS. În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de 12-13% din valoarea totală a activului.

În cazul în care valoarea pensiei este sub valoarea de 3.000 lei, când un participant și-a eșalonat-o pe o perioadă mai lungă de timp, atunci nu mai plătește taxe. Avantajul eșalonării este un câștig pe care participantul îl realizează din impozitare.

Există un singur comision, de 0,05%, plătit lunar, aplicat la activul net. Nu există comision la transfer între două fonduri de plată. (…) Activul intrat la început este minimul pe care trebuie să îl primească pe toată perioada respectivă. Va fi actualizat cu randamentul investițional”.

Întrebat de ce în proiect nu a fost introdusă prevederea ca, în caz de boală, un participant la Pilonul II și Pilonul III să își poată retrage toată suma, Armeanu a răspuns: „Am considerat că acest aspect este destul de greu de pus în practică, de concretizat prin norme, situațiile de acest gen variază din punct de vedere al sănătății și al cazurilor”.