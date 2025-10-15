Pensia privată, cât indemnizația socială: Trocul Bolojan-Grindeanu pentru adoptarea în procedură de urgență a Legii privind plata cu țârâita a banilor din Pilonul 2, executat de Parlament

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, Legea privind plata pensiilor private (Pilonul 2 și Pilonul 3) către participanți, la împlinirea vârstei de pensionare.

Vor primi eșalonat, în 8 ani, cu un avans de 30%,banii din pensia privată la care au contribuit obligatoriu, prin Pilonul 2, precum și cei din pensia privată opțională, prin Pilonul 3.

Cuantumul pensiei private va fi de valoarea indemnizației sociale pentru pensionari.

„Valoarea plății lunare aferente pensiei de tip retragere programată este prevăzută în contractul de plată și este egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii, cu excepția ultimei plăți lunare, care va fi o plată reziduală”, prevede alin. (4) al Articolului 60 din noua lege.

178 de deputați au votat „pentru”, 64 – „împotrivă” și 22 s-au abținut.

Actul normativ merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege, inițiat de ministrul Muncii, Florin Manole, la propunerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a fost adoptat de Guvernul Bolojan și trimis Parlamentului, pentru adoptare în procedură de urgență.

Printr-un amendament, Parlamentul a mărit de la 23% la 30% avansul pe care participanții la Pilonul 2 și Pilonul 3.

De asemenea, față de proiectul inițial, bolnavii de cancer pot retrage întreaga sumă, la pensionare, potrivit altui amendament. Toate celelalte amendamente depuse de prlamentari au fost respinse.

Participanții la Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii private vor plăti, la retragere, două taxe:

CASS 10% din suma ce depășește 3.000 de lei

10% impozit pe profit.

Nici premierul Ilie Bolojan, nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu au explicat care a fost urgența pentru adoptarea acestei legi.

