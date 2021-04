Pierde pe mâna lui Orban! Nicușor Dan a primit doar 17 voturi pentru bugetul Capitalei. CGMB l-a respins

Fondatorul USR, care a făcut campanie pentru PNL la parlamentare, s-a trezit fără buget. USR PLUS s-a abținut de la vot

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a primit doar 17 voturi pentru bugetul Capitalei, propus în ședința CGMB de miercuri și respins en fanfare: 22 de voturi împotrivă și 14 abțineri.

PNL, care a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan, are doar 11 consilieri, în timp ce USR PLUS are 17, PSD – 21 iar PMP, 5.

Așadar, numai PNL și PMP au votat „pentru” bugetul lui Nicușor Dan, plus încă un vot.

Grupul USR PLUS a anunțat că se abține de la vot.

Consilierii USR-PLUS au anunțat îjncă de marți că nu vor vota bugetul, deoarece a fost „umflat” de Nicușor Dan, care a supraestimat veniturile.

Culmea este că bugetul pe 2020, inițiat de edilul de atunci Gabriela Firea (PSD), a fost bazat tot pe venituri de 7 mld de lei, iar Nicușor Dan a acuzat-o toată campania electorală ca „a scos venituri din pix”.

Acum, după ce a discutat cu grupurile de consilieri CGMB venituri de 4,5 – 5 miliarde de lei, Nicușor Dan a fundamentat bugetul tot pe 7 miliarde de lei.

Cosmin-Victor Smighelschi, consilier USR-PLUS, a declarat în plenul ședinței CGMB:

„În campania pe care am făcut-o împreună am făcut niște promisiuni și vrem să ne achităm de ele. În bugetul propus veniturile estimate sunt de 7 miliarde lei, nu se încasează mai mult de 4,5 (miliarde – n.r.). Situația financiară este catastrofală, e lăsată moștenire de administrația Firea. Nu puteam să ne gândim că anul acesta vom avea o mulțime de bani. Nu este momentul să fim populiști, vrem un buget realist. Asta cerem de la primarul nostru și vrem să sprijinim să construiască bugetul. USR și-a asumat că se va ocupa de câteva domenii – sănătate, asistență socială, spații verzi. La București nu a început reforma în sănătate. Asta este nemulțumirea noastră. Circulă mai multe știri false, că se blochează Bucureștiul. Nu se blochează Bucureștiul. Nu este adevărat, nu ne batem pe putere, ne batem și pe reforma reală. Vrem să reorganizăm instituțiile, vrem să aducem profesioniști în administrația locală. Vrem să ne așezăm la masă și să revenim în fața bucureștenilor cu un buget realist”.

Nicușor Dan i-a delegat viceprimarului Horia Georgescu de la USR PLUS atribuțiile privind domeniul sănătății, însă nu i-a dat și drept de semnătură, lucru criticat de mai multe luni de acesta.

