Pîslaru: „Comisia Europeană a avizat pozitiv a 4-a cerere de plată, de 2,62 miliarde euro”

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a declarat joi avizarea pozitivă, de către Comisia Europeană, a celei de a patra cereri de plată din PNRR, realizată integral de Guvernul Bolojan și pentru care nu existră vreo corecție.

Iată declarația completă:

„Această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, niciun fel de sumă suspendată și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României.

Atât cererea 2, cât și cererea 3 au fost cu suspendări, ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNL-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse din România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2, cu sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează fondurile nerambursabile, a fost 5,2 miliarde de euro.

Ceea ce noi am făcut în acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din ceea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966… 3 miliarde de euro obținut în 10 luni, față de 5,2 miliarde de euro obținuți din 2021 până în prezent. Asta este diferența între o gestiune profesionistă, responsabilă și în care cu adevărat livrăm reforme.

Cererea de plată patru a avut reforme complicate, a avut gestionarea durabilă a pădurilor, de carbonizare, a lucrurile care țin de reforme digitale, revizuirea cadrului fiscal, lucruri care țin de unul din motivele care au fost aduse în moțiunea care a dat jos guvernul, legate de guvernanța corporatistă și corporativă.

Deci, astea sunt niște lucruri foarte importante pe care comisia le menționează și explică în ce au constat reformele, 38 de jaloane și 24 de de de ținte”.

