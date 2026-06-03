Pîslaru, despre majorările la demnitari: „Ideea a venit din partea liderilor de grup din Camera Deputaților, din care a făcut parte și Florin Manole”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, l-a denunțat miercuri pe ministrul demisionar Florin Manole (PSD) că este unul dintre cei care au propus majorarea indemnizațiilor pentru demnitari, în proiectul Legii salarizării bugetarilor.

El a precizat că „ideea a venit din partea liderilor de grup din Camera Deputaților”, din care a făcut parte și Florin Manole, care ulterior l-a criticat public pe Pîslaru pentru proiect.

„«Vă transmit modificările de coeficienți pe anexele 8 și 9». Acesta este e-mailul primit de la Camera Deputaților legat de grilele demnitarilor. În acel grup de lideri politici, evident, era și fostul meu coleg Florin Manole, era implicat și secretarul de stat Văcaru și ceilalți colegi care reprezentau și celelalte partide politice. Adevărul este cel mai bun și asta mi se pare important de clarificat”, spune Pîslaru.

Pîslarul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi crescut grila demnitarilor, susținând că „acest lucru nu doar că este o minciună, dar reprezintă o interpretare complet greșită a realității”, întrucât comparațiile publice au fost făcute cu un proiect care nu a fost niciodată public.

„Cumva, motivul pentru care nu am reacționat o perioadă de timp este pentru că am crezut că lumea o să realizeze pur și simplu ce fac. În sensul că, ieșind în spațiul public și neasumând acest lucru, practic se crea impresia că a fost o chestiune pe care am vrut să o fac eu din pix. Eu am vrut să păstrez acest acord politic cât mai stabil”, a susținut Pîslaru.

Tot miercuri, Olguța Vasilescu a criticat proiectul: