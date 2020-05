PLUS critică proiectul de lege privind starea de alertă, adoptat de Guvernul Orban

PLUS, partidul condus de europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier tehnocrat, critică proiectul de lege privind starea de alertă, adoptat în urmă cu zi de Guvernul Orban și transmis Parlamentului, pentru aprobare în regim de urgență.

„Celula de criză executivă PLUS atrage atenția că multe dintre textele propuse în proiectul Guvernului de reglementare a stării de alertă maschează măsuri, limitări și interdicții ale drepturilor și libertăților fundamentale ce caracterizează o veritabilă stare de urgență. PLUS consideră că proiectul riscă să fie declarat neconstituțional și astfel autoritățile să nu poată gestiona criza COVID-19 din cauza unor stângăcii legislative”, se arată într-un comunicat de presă al PLUS.

PLUS arată că, după eșecul OUG 34/2020 în fața Curții Constituționale, care a dus, practic, la desființarea tuturor sancțiunilor aplicate pe durata stării de urgență, Guvernul ar trebui să aibă o grijă deosebită atunci când aduce reglementări în același domeniu. „Din păcate, proiectul de lege trimis în Parlament nu satisface această exigență”, se arată în comunicat.

PLUS enumeră câteva exemple ce pot duce la declararea neconstituțională a proiectului:

– Ordonanța de Urgență 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cuprinde deja o mare parte din reglementările incluse în proiectul Guvernului. Totuși, Guvernul a înaintat Parlamentului un proiect de lege ce dublează normele existente. Practic, în cazul aprobării proiectului de către Parlament și intrării lui în vigoare, vom avea două reglementări aplicabile în paralel, fapt ce poate duce la o stare de incertitudine legislativă și la abordări incoerente din partea diferitelor autorități, inclusiv a instanțelor. O astfel de situație poate duce la constatarea de către CCR a încălcării Constituției.

– Proiectul Guvernului este incoerent prin comparație cu reglementările deja existente. Spre exemplu, deși prin OUG 21/2004 se prevede că în cazul stării de alertă pot fi restrânse doar anumite drepturi, prin proiectul Guvernului se stabilește că în cazul stării de alertă generate de pandemia COVID-19 vor fi limitate numeroase alte drepturi (cum ar fi libertatea întrunirilor, dreptul la învățătură, dreptul la viață intimă, familială și privată).

– Proiectul Guvernului stabilește, cu titlu vag, posibilitatea de a fi limitate și „alte drepturi și libertăți fundamentale” decât cele expres enumerate, formulare de natură să creeze o completă incertitudine și lipsă de previzibilitate. O astfel de dispoziție riscă să fie declarată neconstituțională având în vedere că orice limitări ale unor drepturi trebuie să fie expres prevăzute prin lege.

– Proiectul de lege include în fapt o serie de reglementări care, deși aprobate de Parlament, vor intra în vigoare doar atunci când dorește Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu acordul prim-ministrului și doar pentru județele sau regiunile stabilite de acest comitet. Practic, legea își pierde caracterul general aplicabil, punerea ei în practică depinzând de voința autorităților administrative.