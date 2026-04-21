Close Menu

    PNL își reafirmă, în unanimitate, sprijinul pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan

    By Updated: Politica

    Membrii Biroului Politic Nașional al PNL și-au reafirmat marți, cu unanimitate de voturi, sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, după ieșirea PSD de la guvernare.

    În acest sens, a fost adoptată o rezoluție.

    „PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate. PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene”.

    Share.

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.